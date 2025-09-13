Icon

مثيرة للغبار والأتربة

طقس السبت.. أمطار رعدية ورياح وبرد في 8 مناطق

السبت ١٣ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٤٦ صباحاً
طقس السبت.. أمطار رعدية ورياح وبرد في 8 مناطق
المواطن - فريق التحرير

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشرقية، الرياض ، نجران.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

أما حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية شرقية إلى شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-38 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

