في بيئة تعليمية محفزة ومبتكرة

طلاب من 55 دولة يجتمعون في رحاب جامعة الفيصل لتجربة تعليمية عالمية

الثلاثاء ٢ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٥٠ مساءً
طلاب من 55 دولة يجتمعون في رحاب جامعة الفيصل لتجربة تعليمية عالمية
المواطن - فريق التحرير

استقبلت جامعة الفيصل بالرياض طلابها وطالباتها للعام الأكاديمي الجديد، حيث بدأت الدراسة في جميع كليات الجامعة في بيئة تعليمية محفزة ومبتكرة.

ويأتي هذا العام مع زيادة ملحوظة في أعداد الطلبة الجدد، الذين انضموا إلى الجامعة ليواصلوا رحلتهم الأكاديمية في صرح تعليمي رائد يهدف إلى تحقيق رؤية المملكة 2030.

وأكد الدكتور محمد آل هيازع رئيس جامعة الفيصل، أن الجامعة تفخر بكونها صرحاً علمياً رائداً يعمل وفق أعلى المعايير الأكاديمية العالمية، ويسعى لتقديم تعليم نوعي يجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، ويستند إلى البحث العلمي والإبداع. وأشار إلى أن هذا الجهد يأتي مستنيراً برؤية القيادة الرشيدة التي جعلت التعليم والمعرفة ركيزة أساسية لتحقيق رؤية المملكة 2030.

وأضاف الدكتور محمد آل هيازع أن الجامعة تضم طلاباً من اكثر من 55 دولة يدرسون في مختلف التخصصات العلمية والإنسانية، مما يؤكد على الثقة المتزايدة في جودة التعليم والبرامج الأكاديمية التي تقدمها الجامعة.

واختتم رئيس الجامعة تصريحه قائلاً: “إننا لا نرى في طلابنا مجرد أرقام، بل نعتبرهم شركاء في مسيرتنا ورسالتنا. ولهذا، نحن حريصون على توفير بيئة أكاديمية متكاملة تفتح لهم آفاق الإبداع، وتتيح لهم الفرصة لتطوير قدراتهم القيادية والبحثية، والمساهمة الفاعلة في تنمية مجتمعهم ووطنهم”.

