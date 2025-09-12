طيران ناس يحصل على تصنيف 4 نجوم من APEX كأعلى تصنيف لشركات الطيران الاقتصادي

حصل طيران ناس، الطيران الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، على تصنيف أربع نجوم لعام 2026، وهو أعلى تصنيف في فئته، ليكون ضمن 10 شركات للطيران الاقتصادي في العالم حاصلة على هذا التصنيف من رابطة تجربة ركاب الخطوط الجوية (APEX)، إحدى أكثر منظمات صناعة الطيران العالمية شهرة والتي تركز على تجربة الركاب، وذلك تقديراً لإعطاء طيران ناس الأولوية لرضا العملاء مع استمراره في تنفيذ خطته الطموحة للنمو والتوسع.

ولتحديد تصنيف كبرى شركات الطيران لعام 2026، استندت رابطة أبيكس لتقييمات المسافرين لما يقرب من مليون رحلة جوية عبر ما يقرب من 600 شركة طيران حول العالم. وقد تسلم طيران ناس شهادة التصنيف في حفل رابطة تجربة ركاب الخطوط الجوية (APEX) والرابطة الدولية لخدمات الطيران (IFSA)، الذي أُقيم في لونغ بيتش، كاليفورنيا، بالولايات المتحدة الأمريكية، يوم الخميس 11 سبتمبر، ضمن فعاليات معرض رابطتي أبيكس/إفسا العالمي، الذي جمع أبرز القادة وكبار المسؤولين في قطاع النقل الجوي حول العالم. وقد فاز طيران ناس بالتصنيف الأعلى لشركات الطيران الاقتصادي من أبيكس لأول مرة في عام 2022.

وبهذه المناسبة، قال بندر المهنا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لطيران ناس: “يشرفنا الفوز للمرة الثانية بأفضل تصنيف من أبيكس لشركات الطيران الاقتصادي، والذي يأتي تقديرًا لالتزامنا بجعل رضا ضيوفنا على رأس أولوياتنا، وتوفير تجربة سفر مميزة، بينما نمضي قدمًا في توسيع حضورنا العالمي، بما يتوافق مع الأهداف الوطنية في قطاعي الطيران والسياحة. ونفخر بروح الفريق الواحد لجميع أفراد عائلة طيران ناس، الذين أسهموا في دفع مسيرة نجاحنا نحو ريادة هذا القطاع إقليميًا ودوليًا.”

ويأتي رضا العملاء لدى طيران ناس كجزء أساسي من خطة النمو والتوسع، التي أطلقتها الشركة تحت شعار “نربط العالم بالمملكة”، بالتوازي مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني لتمكين الناقلات الجوية الوطنية من المساهمة في ربط المملكة مع 250 وجهة دولية واستيعاب 330 مليون مسافر واستضافة 150 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030، وأهداف برنامج ضيوف الرحمن لتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين.

وطيران ناس هو الناقل الجوي الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، وأول طيران مُدرج في السوق السعودية الرئيسية (تداول)، ويشغّل 139 خط سير إلى أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية في 30 دولة، عبر أكثر من 2000 رحلة أسبوعية، ونقل أكثر من 80 مليون مسافر منذ إطلاقه في عام2007، ويستهدف الوصول إلى 165 وجهة داخلية ودولية، ضمن خطته للنمو والتوسع، وبالتواؤم مع أهداف رؤية السعودية 2030.