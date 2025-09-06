طيران ناس يحقق حلم 26 سوريًا من المرضى وذوي الاحتياجات لأداء العمرة وزيارة بيت الله الحرام

أعلن طيران ناس، الطيران الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، التكفل بنقل 26 سورياً من المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة لأول مرة في حياتهم، وذلك ضمن مبادرة “أمنية تحققت”.

وفي يونيو الماضي، أصبح طيران ناس أول شركة طيران سعودية تستأنف رحلاتها إلى دمشق، مما يعكس التزام الشركة بدعم العلاقات الاقتصادية والثقافية بين البلدين الشقيقين.

ويشغل الطيران الاقتصادي الرائد 14 رحلة أسبوعية من الرياض وجدة إلى دمشق، بواقع رحلة مباشرة يومياً من الرياض، وكذلك من جدة.

وكان طيران ناس، أعلن إطلاق أول رحلاته المباشرة بين الرياض ودمشق في الخامس من يونيو الماضي، ليضيف العاصمة السورية إلى شبكته المتنامية، وذلك في إطار التوسع الإقليمي للشركة، وتلبية لاحتياجات المسافرين ولتعزيز الربط الجوي بين السعودية ومختلف دول العالم.

https://x.com/flynas/status/1964388316851081264