سلمان للإغاثة يوزّع 1.300 سلة غذائية في ريف دمشق سرب نحل يوقف مباراة كرة في تنزانيا ولقطات توثق الحدث ميكروفون مفتوح يورط زوكربيرغ أمام ترامب طيران ناس يحقق حلم 26 سوريًا من المرضى وذوي الاحتياجات لأداء العمرة وزيارة بيت الله الحرام فتح باب القبول في برامج الدبلوم بالجامعة السعودية الإلكترونية بدر التركي يؤم المصلين في صلاة الخسوف بالمسجد الحرام غدًا القبض على 12 مخالفًا لتهريبهم 206 كيلو قات في جازان توجيه بإقامة صلاة الخسوف عند مشاهدة خسوف القمر غدًا الأمم المتحدة تعتمد مقررًا سعوديًّا فرنسيًّا بشأن استئناف مؤتمر التسوية السلمية للقضية الفلسطينية القبض على شخص لترويجه 1,391 قرصًا ممنوعًا في عسير
أعلن طيران ناس، الطيران الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، التكفل بنقل 26 سورياً من المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة لأول مرة في حياتهم، وذلك ضمن مبادرة “أمنية تحققت”.
وفي يونيو الماضي، أصبح طيران ناس أول شركة طيران سعودية تستأنف رحلاتها إلى دمشق، مما يعكس التزام الشركة بدعم العلاقات الاقتصادية والثقافية بين البلدين الشقيقين.
ويشغل الطيران الاقتصادي الرائد 14 رحلة أسبوعية من الرياض وجدة إلى دمشق، بواقع رحلة مباشرة يومياً من الرياض، وكذلك من جدة.
وكان طيران ناس، أعلن إطلاق أول رحلاته المباشرة بين الرياض ودمشق في الخامس من يونيو الماضي، ليضيف العاصمة السورية إلى شبكته المتنامية، وذلك في إطار التوسع الإقليمي للشركة، وتلبية لاحتياجات المسافرين ولتعزيز الربط الجوي بين السعودية ومختلف دول العالم.