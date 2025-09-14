Icon

التأمينات الاجتماعية توضح المقصود برسالة “لم يعوض عنها” Icon عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى Icon فلكية جدة: القمر يصل لحظة التربيع الأخير مساء اليوم Icon نصائح طبية لضبط سكر الدم خلال أسبوعين Icon لحظة اندلاع النيران في منطاد يقل مسؤولين في الهند Icon طيران ناس يدشن خدمة الشحن الذاتي للأمتعة في مطار الملك خالد الدولي Icon أمطار غزيرة على الباحة تستمر حتى الـ8 مساء Icon أستراليا تطلق مشروع للصناعات الدفاعية بتكلفة ضخمة Icon بدء تسجيل 59161 قطعة عقارية في منطقة الرياض ومحافظة جدة Icon وزارة الصناعة تعالج 524 طلبًا لخدمة الفسح الكيميائي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لتوفير وقت الانتظار في منطقة تسجيل المسافرين

طيران ناس يدشن خدمة الشحن الذاتي للأمتعة في مطار الملك خالد الدولي

الأحد ١٤ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:١٠ مساءً
طيران ناس يدشن خدمة الشحن الذاتي للأمتعة في مطار الملك خالد الدولي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

دشن طيران ناس، الطيران الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، خدمة الشحن الذاتي للأمتعة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، بالتعاون مع شركة مطارات الرياض، وذلك بهدف تعزيز الخدمات الرقمية، توفير وقت الانتظار في منطقة تسجيل المسافرين، وضمان تجربة سفر سلسة، بالانسجام مع استراتيجية الشركة للتحول الرقمي.

قد يهمّك أيضاً
طيران ناس يوقع اتفاقية تعاون مع شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية

طيران ناس يوقع اتفاقية تعاون مع شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية

طيران ناس يشارك في معرض البحرين الدولي للطيران بأحدث منتجاته ووجهاته

طيران ناس يشارك في معرض البحرين الدولي للطيران بأحدث منتجاته ووجهاته

وتعمل الخدمة الآلية بكامل طاقتها الآن، وبدأ المسافرون استخدامها في الصالة رقم 1 بمطار الملك خالد الدولي لتسجيل أمتعتهم بأنفسهم دون مساعدة الموظفين، مستفيدين من تقليل أوقات الانتظار وتسريع عملية تسجيل الأمتعة، حيث يمكن أن تستغرق أقل من 20 ثانية لكل حقيبة.

ويعكس تشغيل هذه الخدمة التعاون المشترك بين طيران ناس وشركة مطارات الرياض، حيث يزيد النظام من سرعة إنهاء إجراءات المسافرين ويحسّن الكفاءة العامة للمطار وشركة الطيران ضمن جهود الرقمنة الشاملة لتجربة السفر. كما يُسهم نظام الخدمة الذاتية في توفير مساحة كبيرة في صالة المطار.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

طيران ناس يعلن تشغيل 3 رحلات أسبوعية مباشرة بين الدمام ودمشق
السعودية اليوم

طيران ناس يعلن تشغيل 3 رحلات أسبوعية...

السعودية اليوم
طيران ناس يحصل على تصنيف 4 نجوم من APEX كأعلى تصنيف لشركات الطيران الاقتصادي
السعودية اليوم

طيران ناس يحصل على تصنيف 4 نجوم...

السعودية اليوم