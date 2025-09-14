طيران ناس يدشن خدمة الشحن الذاتي للأمتعة في مطار الملك خالد الدولي

دشن طيران ناس، الطيران الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، خدمة الشحن الذاتي للأمتعة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، بالتعاون مع شركة مطارات الرياض، وذلك بهدف تعزيز الخدمات الرقمية، توفير وقت الانتظار في منطقة تسجيل المسافرين، وضمان تجربة سفر سلسة، بالانسجام مع استراتيجية الشركة للتحول الرقمي.

وتعمل الخدمة الآلية بكامل طاقتها الآن، وبدأ المسافرون استخدامها في الصالة رقم 1 بمطار الملك خالد الدولي لتسجيل أمتعتهم بأنفسهم دون مساعدة الموظفين، مستفيدين من تقليل أوقات الانتظار وتسريع عملية تسجيل الأمتعة، حيث يمكن أن تستغرق أقل من 20 ثانية لكل حقيبة.

ويعكس تشغيل هذه الخدمة التعاون المشترك بين طيران ناس وشركة مطارات الرياض، حيث يزيد النظام من سرعة إنهاء إجراءات المسافرين ويحسّن الكفاءة العامة للمطار وشركة الطيران ضمن جهود الرقمنة الشاملة لتجربة السفر. كما يُسهم نظام الخدمة الذاتية في توفير مساحة كبيرة في صالة المطار.