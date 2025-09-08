طيران ناس يعلن تشغيل 3 رحلات أسبوعية مباشرة بين الدمام ودمشق

أعلن طيران ناس، الطيران الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، عن تشغيل رحلات مباشرة بين الدمام ودمشق في أكتوبر المقبل، ليطلق بذلك المسار الجوي الثالث الذي يربط العاصمة السورية بالمملكة، وذلك في إطار استراتيجية طيران ناس للنمو والتوسع، وبالتوازي مع الأهداف الوطنية في قطاعي الطيران والسياحة.

واعتبارًا من 3 أكتوبر، سيشغل طيران ناس ثلاث رحلات أسبوعية بين مطار الملك فهد الدولي في الدمام ومطار دمشق الدولي، معززاً الربط الجوي بين البلدين الشقيقين، بعد أن أصبح في يونيو الماضي أول شركة طيران سعودية تستأنف رحلاتها إلى دمشق، رافعاً بذلك عدد رحلاته المباشرة للعاصمة السورية إلى 17 رحلة أسبوعية من كل من الرياض وجدة والدمام.

ويمكن حجز الرحلات من خلال جميع قنوات الحجز، عبر الموقع اﻻلكتروني www.flynas.com أو تطبيق طيران ناس للهاتف المحمول أو مركز الاتصال طوال أيام الأسبوع (920001234) أو عبر وكلاء السفر.