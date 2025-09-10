Icon

عبدالعزيز بن سعود: القيادة وجهت بتسخير كافة الإمكانيات لدعم أمن قطر واستقرارها

الأربعاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٥١ مساءً
عبدالعزيز بن سعود: القيادة وجهت بتسخير كافة الإمكانيات لدعم أمن قطر واستقرارها
المواطن - واس

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، بسعادة وزير الداخلية قائد قوة الأمن الداخلي بدولة قطر الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني.

وأكد سموه خلال الاتصال أن القيادة الرشيدة -حفظها الله- وجهت بتسخير كافة الإمكانيات لدعم دولة قطر الشقيقة والوقوف معها في كل ما يستهدف أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها، مبينًا تضامن المملكة التام مع دولة قطر.

وأعرب سموه عن صادق تعازيه ومواساته لسعادته في وفاة أحد منسوبي قوة الأمن الداخلي جراء العدوان، سائلًا الله -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه وزملاءه الصبر والسلوان، وأن يمنّ سبحانه على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يديم على دولة قطر الشقيقة الأمن والاستقرار.

من جانبه، أعرب سعادة وزير الداخلية القطري عن شكره وتقديره لسمو وزير الداخلية على مشاعره الأخوية الصادقة وموقف المملكة الثابت، مؤكدًا اعتزاز دولة قطر بما يربطها بالمملكة من علاقات أخوية راسخة.

