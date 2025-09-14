Icon

عبدالعزيز بن سعود ووزير داخلية الكويت يعقدان جلسة مباحثات رسمية Icon معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025.. برامج متجددة وأكثر من 1300 عارض وعلامة تجارية Icon فيصل بن فرحان يشارك في الاجتماع التحضيري للقمة العربية الإسلامية الطارئة Icon القبض على مروج الحبوب الممنوعة في جدة Icon السعودية خالية رسميًا من مرض الرعام Icon ولي عهد الكويت يستقبل عبدالعزيز بن سعود لبحث مجالات التعاون  Icon حلّ مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة بسبب مخالفات Icon بدء أعمال السجل العقاري لـ 10 أحياء بمنطقة مكة المكرمة Icon ‎القطاع الرياضي ينضم إلى جائزة العمل في نسختها الخامسة Icon ضبط مخالف أشعل النار في غير الأماكن المخصصة لها بعسير Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

عبدالعزيز بن سعود ووزير داخلية الكويت يعقدان جلسة مباحثات رسمية

الأحد ١٤ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٠٧ مساءً
عبدالعزيز بن سعود ووزير داخلية الكويت يعقدان جلسة مباحثات رسمية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

عقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الكويت الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، في الكويت اليوم، جلسة مباحثات رسمية.

وأكّد الأمير عبدالعزيز بن سعود، أن هذا اللقاء جاء بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، لتعزيز التعاون الأمني في ظل ما يربط البلدين الشقيقين من علاقات متميزة.
وجرى خلال الجلسة، استعراض العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع المملكة ودولة الكويت، وما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات، لا سيما التعاون الأمني القائم بين وزارتي الداخلية في البلدين الشقيقين.

قد يهمّك أيضاً
وزير الداخلية: سنتعامل بكل حزم وصرامة مع أي أمر يمس أمن السعودية

وزير الداخلية: سنتعامل بكل حزم وصرامة مع أي أمر يمس أمن السعودية

توزيع جوائز مسابقة الأمير نايف لحفظ القرآن الكريم

توزيع جوائز مسابقة الأمير نايف لحفظ القرآن الكريم

وناقش الاجتماع، عددًا من الموضوعات التي تتعلق بمجالات تبادل المعلومات والخبرات، والتعاون في مكافحة الجرائم المنظمة، وتعزيز منظومة التدريب الأمني وتطوير الكفاءات البشرية، إلى جانب العمل المشترك في استخدام أحدث التقنيات والأنظمة الأمنية، والتنسيق في مجال أمن الحدود لضمان سلامتها وتعزيز الرقابة المشتركة بما يسهم في حماية أمن البلدين واستقرارهما.


وأشاد سمو وزير الداخلية ومعالي وزير الداخلية الكويتي، بالعمل القائم ضمن لجنة التنسيق العسكري والأمني المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي الكويتي، مؤكدين حرصهما على تعزيز مسيرة التعاون الأمني المشترك، بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين الشقيقين.
وكان الأمير عبدالعزيز بن سعود، قد اطلع على عرض تعريفي عن أبرز جهود وزارة الداخلية بدولة الكويت المبذولة في تعزيز الأمن، ومكافحة الجريمة، والتطورات التقنية الحديثة المستخدمة في إدارات الوزارة الأمنية.
حضر جلسة المباحثات، صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، ومعالي مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومعالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ومدير عام حرس الحدود اللواء الركن شايع بن سالم الودعاني، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي أحمد بن سليمان العيسى، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية الكويتية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لقطات من تخريج 3948 رجل أمن من مدن التدريب في الرياض ومكة المكرمة
أخبار رئيسية

لقطات من تخريج 3948 رجل أمن من...

أخبار رئيسية
ولي عهد الكويت يستقبل عبدالعزيز بن سعود لبحث مجالات التعاون 
السعودية اليوم

ولي عهد الكويت يستقبل عبدالعزيز بن سعود...

السعودية اليوم
عبدالعزيز بن سعود: القيادة وجهت بتسخير كافة الإمكانيات لدعم أمن قطر واستقرارها
السعودية اليوم

عبدالعزيز بن سعود: القيادة وجهت بتسخير كافة...

السعودية اليوم