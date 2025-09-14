عبدالعزيز بن سعود ووزير داخلية الكويت يعقدان جلسة مباحثات رسمية

عقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الكويت الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، في الكويت اليوم، جلسة مباحثات رسمية.

وأكّد الأمير عبدالعزيز بن سعود، أن هذا اللقاء جاء بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، لتعزيز التعاون الأمني في ظل ما يربط البلدين الشقيقين من علاقات متميزة.

وجرى خلال الجلسة، استعراض العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع المملكة ودولة الكويت، وما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات، لا سيما التعاون الأمني القائم بين وزارتي الداخلية في البلدين الشقيقين.

وناقش الاجتماع، عددًا من الموضوعات التي تتعلق بمجالات تبادل المعلومات والخبرات، والتعاون في مكافحة الجرائم المنظمة، وتعزيز منظومة التدريب الأمني وتطوير الكفاءات البشرية، إلى جانب العمل المشترك في استخدام أحدث التقنيات والأنظمة الأمنية، والتنسيق في مجال أمن الحدود لضمان سلامتها وتعزيز الرقابة المشتركة بما يسهم في حماية أمن البلدين واستقرارهما.



وأشاد سمو وزير الداخلية ومعالي وزير الداخلية الكويتي، بالعمل القائم ضمن لجنة التنسيق العسكري والأمني المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي الكويتي، مؤكدين حرصهما على تعزيز مسيرة التعاون الأمني المشترك، بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين الشقيقين.

وكان الأمير عبدالعزيز بن سعود، قد اطلع على عرض تعريفي عن أبرز جهود وزارة الداخلية بدولة الكويت المبذولة في تعزيز الأمن، ومكافحة الجريمة، والتطورات التقنية الحديثة المستخدمة في إدارات الوزارة الأمنية.

حضر جلسة المباحثات، صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، ومعالي مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومعالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ومدير عام حرس الحدود اللواء الركن شايع بن سالم الودعاني، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي أحمد بن سليمان العيسى، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية الكويتية.