Icon

تجاوز الإشارة الحمراء مخالفة وخطر يهدد السلامة Icon بدء مشروع إعادة تطوير وتوسعة جامع الشيخ محمد بن عثيمين بعنيزة Icon خارجية قطر: تصريحات نتنياهو المتهورة محاولة مشينة لتبرير الهجوم الجبان Icon ترامب: لقد توفي تشارلي كيرك العظيم الأسطوري Icon الرئيس الفلسطيني: خطاب ولي العهد يعكس الموقف التاريخي الأصيل للسعودية قيادة وشعبًا Icon عبدالعزيز بن سعود: القيادة وجهت بتسخير كافة الإمكانيات لدعم أمن قطر واستقرارها Icon قدم نفسه حاكمًا محتملًا لغزة.. السلطة الفلسطينية تعتقل سمير حليلة Icon السمنة تؤثر على 188 مليون طفل ومراهق في سن الدراسة Icon استقرار أسعار الذهب اليوم Icon وفاة وإصابات جراء تصادم بين مركبتين في الرياض Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

آخر الاخبار
السعودية اليوم
حصاد اليوم
ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتطوير المقرات الأمنية

عبدالعزيز بن سعود يدشن مقر الإدارة العامة للمجاهدين بالرياض

الخميس ١١ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٥:٥٦ مساءً
عبدالعزيز بن سعود يدشن مقر الإدارة العامة للمجاهدين بالرياض
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم، مقر الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة الرياض، وذلك ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتطوير المقرات الأمنية.

واستمع الأمير عبدالعزيز بن سعود عقب التدشين إلى شرح ٍ من مدير عام الإدارة العامة للمجاهدين المُكلف اللواء منصور بن عبدالله الشدي عن المرافق التي يضمها المقر الجديد والخدمات المخصصة لدعم منسوبي الإدارة في أداء مهامهم.

قد يهمّك أيضاً
الرياض تستضيف مؤتمر العمل البلدي الخليجي

الرياض تستضيف مؤتمر العمل البلدي الخليجي

تحذير #عاجل من أتربة وأمطار رعديّة على الرياض والقصيم

تحذير #عاجل من أتربة وأمطار رعديّة على الرياض والقصيم


وشاهد سموه عرضًا مرئيًا تعريفيًا بالمبنى، الذي يضم قاعة للقيادة والتحكم مجهزة بأحدث الأنظمة الأمنية ومرتبطة بمركز القيادة والتحكم الرئيسي ومركز العمليات الأمنية والدوريات الميدانية.
ويأتي تدشين المقر الجديد في إطار الجهود المبذولة لتعزيز جاهزية القطاعات الأمنية وتهيئة بيئة عمل حديثة تدعم منسوبيها في أداء مهامهم بكفاءة عالية، وبما يواكب مسيرة التطوير التي تشهدها وزارة الداخلية في مختلف قطاعاتها.


حضر التدشين، صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عيّاف نائب وزير الداخلية المُكلف، ومعالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، ومعالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، ومعالي وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن مهنا المهنا، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تحديث مواعيد ساعات العمل لقطار الرياض
السعودية اليوم

تحديث مواعيد ساعات العمل لقطار الرياض

السعودية اليوم
الهيئة الملكية لمدينة الرياض تنظّم الأوبرا العالمية كارمن في عرضها الأول بالمملكة
السعودية اليوم

الهيئة الملكية لمدينة الرياض تنظّم الأوبرا العالمية...

السعودية اليوم
السجل العقاري يبدأ تسجيل 214,166 قطعة عقارية في الرياض والشرقية
آخر الاخبار

السجل العقاري يبدأ تسجيل 214,166 قطعة عقارية...

آخر الاخبار
القبض على مقيم ومخالف لسرقتهما أجزاء من مركبتين متوقفتين بالرياض
السعودية اليوم

القبض على مقيم ومخالف لسرقتهما أجزاء من...

السعودية اليوم
وفاة وإصابات جراء تصادم بين مركبتين في الرياض
السعودية اليوم

وفاة وإصابات جراء تصادم بين مركبتين في...

السعودية اليوم
القبض على مقيمين بحوزتهما أسلحة نارية في مكان عام بالرياض
السعودية اليوم

القبض على مقيمين بحوزتهما أسلحة نارية في...

السعودية اليوم
القبض على مقيمين لترويجهما 17 كجم من الشبو بالرياض
السعودية اليوم

القبض على مقيمين لترويجهما 17 كجم من...

السعودية اليوم
درجات الحرارة.. الدمام الأعلى بـ46 مئوية والرياض 40 مئوية
السعودية اليوم

درجات الحرارة.. الدمام الأعلى بـ46 مئوية والرياض...

السعودية اليوم