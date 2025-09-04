“عجيب” تخطف كأس مهرجان ولي العهد للهجن بالطائف

خطفت المطية “عجيب” لمالكها السعودي سلمان عبيد الدوسري لقب كأس مهرجان ولي العهد للهجن 2025، الشوط الرابع (قعدان ـ عام)، وذلك في ختام منافسات فئة “الحقايق” بتوقيت بلغ 2:53.788 دقيقة.

وتوَّجَ صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن اليوم الخميس، الملَّاكَ الفائزين بكؤوس مهرجان ولي العهد للهجن، وذلك على أرض ميدان الطائف التاريخي لسباقات الهجن، حيث حققت الهجن السعودية، والإماراتية، والقطرية، والبحرينية لقب الكؤوس الأربعة.

وانطلقت الثلاثاء الماضي منافسات النسخة السابعة من المهرجان, الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن، ويشهد إقامة 249 شوطًا من بينها 5 أشواط ضمن سباق الهجانة للرجال والسيدات، فيما تجاوزت قيمة جوائز المهرجان الـ50 مليون ريال.

ونجحت المطية “الجذوب” لمالكها القطري محمد بخيت المقارح، في تحقيق لقب كأس مهرجان ولي العهد للهجن (بكار ـ مفتوح) بتوقيت بلغ 2:55.617 دقيقة، فيما ذهب لقب كأس مهرجان ولي العهد للهجن (قعدان ـ مفتوح) للمطية “السريع” لمالكها الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بتوقيت بلغ 2:49.075 دقيقة، إضافة لتحقيقها التوقيت الأفضل في فئة “الحقايق”, وحققت المطية “الظفرة” لمالكها الإماراتي حمد مسلم العامري لقب كأس مهرجان ولي العهد للهجن (بكار ـ عام) بتوقيت بلغ 2:54.674 دقيقة.

وتصدرت الهجن السعودية، قائمة الدول المشاركة بعد ختام الفئة الأولى بلقب كأس و67 شوطًا، تليها قطر بكأس و20 شوطًا، ثمَّ الإمارات بكأس وثلاثة أشواط، فالبحرين بكأس وشوط، والكويت بشوطٍ وحيد.

يُذكر أن النسخ الست السابقة من المهرجان، التي انطلق أولها عام 2018، شهدت إقبالًا لافتًا من محبي رياضة الهجن من داخل المملكة وخارجها، وهو ما ينسجم مع هدف المهرجان في ترسيخ تراث الهجن وتعزيزه في الثقافة السعودية.

ويحظى قطاع الهجن بدعم واهتمام كبيرين من سمو ولي العهد -حفظه الله- لتطويره وفق رؤية طموحة تحقق تطلعات ملاك الهجن وعشاق هذه الرياضة في جميع مناطق المملكة والوطن العربي، كما يعد المهرجان وجهة رئيسة لملاك وعشاق الهجن، وحاضنًا للموروث الأصيل، بما ينعكس بمردود إيجابي على الصعيدين الاقتصادي والسياحي.