احتفاءً باليوم الوطني الـ95

عروض جوية للمقاتلات السعودية في سماء الخبر

السبت ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٥٨ مساءً
عروض جوية للمقاتلات السعودية في سماء الخبر
المواطن - واس

شهدت الواجهة البحرية بكورنيش محافظة الخبر اليوم، عروضًا جوية متنوعة نفذتها الطائرات المقاتلة والمساندة في الخطوط الأمامية، احتفاءً باليوم الوطني الـ95 الذي يقام تحت شعار “عزّنا بطبعنا”.

واستعرضت المقاتلات من نوع تايفون، تورنيدو، ف-15 سي، ف-15 إس إيه، التي تزينت بشعار السيفين والنخلة ورقم (95) الذي يرمز للذكرى الخامسة والتسعين لتوحيد المملكة، وسط حضور كثيف من الأهالي والزوار الذين تفاعلوا مع العروض، وهم يحملون الأعلام السعودية والأوشحة اعتزازًا بالوطن.

 

