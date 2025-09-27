عروض جوية للمقاتلات السعودية في سماء الخبر

وزير الخارجية يشارك بالاجتماع الوزاري المشترك بين دول التعاون والولايات المتحدة وظائف شاغرة لدى مجموعة لاند مارك طفل يسافر إلى الهند داخل حجرة عجلات طائرة وظائف شاغرة بفروع شركة جسارة في 3 مدن وظائف شاغرة في البنك الإسلامي فيصل بن فرحان بمؤتمر حل الدولتين: نرفض كل ما يقوض السلطة الفلسطينية وظائف إدارية شاغرة لدى الضمان الصحي وظائف شاغرة بـ شركة PARSONS في 4 مدن السديس يعزي في وفاة مفتي المملكة اقتران القمر بالمريخ ورصد مذنب جديد في سماء السعودية
شهدت الواجهة البحرية بكورنيش محافظة الخبر اليوم، عروضًا جوية متنوعة نفذتها الطائرات المقاتلة والمساندة في الخطوط الأمامية، احتفاءً باليوم الوطني الـ95 الذي يقام تحت شعار “عزّنا بطبعنا”.
واستعرضت المقاتلات من نوع تايفون، تورنيدو، ف-15 سي، ف-15 إس إيه، التي تزينت بشعار السيفين والنخلة ورقم (95) الذي يرمز للذكرى الخامسة والتسعين لتوحيد المملكة، وسط حضور كثيف من الأهالي والزوار الذين تفاعلوا مع العروض، وهم يحملون الأعلام السعودية والأوشحة اعتزازًا بالوطن.