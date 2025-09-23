عروض عسكري وفنون قتالية للأمن العام في فعالية عز الوطن

يشارك الأمن العام في فعالية وزارة الداخلية “عز الوطن”، احتفاءً باليوم الوطني الـ (95) للمملكة، بالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه، خلال الفترة (22 – 23 سبتمبر 2025م)، وذلك في بنبان بمدينة الرياض.

ويقدم الأمن العام، في الفعالية عروضًا عسكرية، وأحدث التقنيات والآليات الأمنية، والفنون القتالية وفنون الدفاع عن النفس.

ويستعرض في المعرض المصاحب عددًا من المركبات التاريخية والحديثة، وتجهيزات رجال الأمن في المهام الميدانية وجهودهم في تعزيز الأمن والسلامة للمواطن والمقيم والزائر.

يذكر أن وزارة الداخلية تشارك في احتفالات اليوم الوطني الـ (95) للمملكة بفعاليات ومعارض وعروض عسكرية في المناطق والمدن والمحافظات، احتفاءً بهذه المناسبة.