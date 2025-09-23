جولة في قصر الحكم احتفاءً باليوم الوطني 95 إلغاء مئات الرحلات الجوية في أنحاء آسيا جراء إعصار راجاسا فعاليات متنوعة وأنشطة ترفيهية في جازان احتفاءً بيوم الوطن عروض عسكري وفنون قتالية للأمن العام في فعالية عز الوطن الجفالي للسيارات ترعى مبادرات اجتماعية بمناسبة اليوم الوطني 95 المشي المنتظم يقلل الإصابة بآلام الظهر المزمنة سيوف الملوك وقصائد العرضة.. حكاية وطنٍ وجذورٌ راسخة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ.. عالم وخطيب ومفتٍ صلاة الغائب على سماحة المفتي تقام عصر اليوم في جميع مساجد المملكة أمطار ورياح شديدة السرعة على منطقة حائل
يشارك الأمن العام في فعالية وزارة الداخلية “عز الوطن”، احتفاءً باليوم الوطني الـ (95) للمملكة، بالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه، خلال الفترة (22 – 23 سبتمبر 2025م)، وذلك في بنبان بمدينة الرياض.
ويقدم الأمن العام، في الفعالية عروضًا عسكرية، وأحدث التقنيات والآليات الأمنية، والفنون القتالية وفنون الدفاع عن النفس.
ويستعرض في المعرض المصاحب عددًا من المركبات التاريخية والحديثة، وتجهيزات رجال الأمن في المهام الميدانية وجهودهم في تعزيز الأمن والسلامة للمواطن والمقيم والزائر.
يذكر أن وزارة الداخلية تشارك في احتفالات اليوم الوطني الـ (95) للمملكة بفعاليات ومعارض وعروض عسكرية في المناطق والمدن والمحافظات، احتفاءً بهذه المناسبة.