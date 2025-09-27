Icon

بمركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء"

عروض موسيقية ومعزوفات وطنية في ختام مشاركة حرس الحدود بفعاليات اليوم الوطني بالشرقية

السبت ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٣٤ مساءً
المواطن - فريق التحرير

اختتمت المديرية العامة لحرس الحدود، اليوم، مشاركتها في فعاليات اليوم الوطني السعودي الـ (95)، بمركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي “إثراء” في المنطقة الشرقية.

وقدم حرس الحدود في الفعالية، عروضًا موسيقية لعددٍ من المعزوفات الوطنية جسّدت قيم الولاء والانتماء، وذلك ضمن فعاليات وزارة الداخلية التي شهدت مسيرات عسكرية لقوات أمنية مشتركة من مختلف قطاعات الوزارة.

 

