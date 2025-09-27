عروض موسيقية ومعزوفات وطنية في ختام مشاركة حرس الحدود بفعاليات اليوم الوطني بالشرقية

وزير الخارجية يشارك بالاجتماع الوزاري المشترك بين دول التعاون والولايات المتحدة وظائف شاغرة لدى مجموعة لاند مارك طفل يسافر إلى الهند داخل حجرة عجلات طائرة وظائف شاغرة بفروع شركة جسارة في 3 مدن وظائف شاغرة في البنك الإسلامي فيصل بن فرحان بمؤتمر حل الدولتين: نرفض كل ما يقوض السلطة الفلسطينية وظائف إدارية شاغرة لدى الضمان الصحي وظائف شاغرة بـ شركة PARSONS في 4 مدن السديس يعزي في وفاة مفتي المملكة اقتران القمر بالمريخ ورصد مذنب جديد في سماء السعودية
اختتمت المديرية العامة لحرس الحدود، اليوم، مشاركتها في فعاليات اليوم الوطني السعودي الـ (95)، بمركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي “إثراء” في المنطقة الشرقية.
وقدم حرس الحدود في الفعالية، عروضًا موسيقية لعددٍ من المعزوفات الوطنية جسّدت قيم الولاء والانتماء، وذلك ضمن فعاليات وزارة الداخلية التي شهدت مسيرات عسكرية لقوات أمنية مشتركة من مختلف قطاعات الوزارة.