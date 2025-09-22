عروض وأركان تفاعلية في المدينة المنورة غدًا بمناسبة اليوم الوطني الـ95 فعاليات وبرامج رياضية بالعاصمة المقدسة بمناسبة اليوم الوطني سعود بن نايف: بلادنا تشهد إنجازات نوعية تصنع مستقبلًا مشرقًا يليق بمكانتها الشيخ السند يطلق كود منصات الرئاسة بهوية اليوم الوطني الشرع أمام الأمم المتحدة: سوريا لن تكون مصدر تهديد لأي طرف بفخر الأمجاد وعلوّ الرايات الخضراء.. وزارة الإعلام تحتفي باليوم الوطني السعودي 95 الاعتدال الخريفي الليلة التاسعة مساء إعلان نتائج القبول الموحد رقم 4 للعمل بقطاعات وزارة الداخلية سعر الذهب اليوم عند مستوى تاريخي جديد جامعة الفيصل تطلق محطة شمسية للبحث والابتكار
تنظّم أمانة منطقة المدينة المنورة، يوم غدٍ فعاليات متنوعة في حديقة بلدية النخيل تحت شعار”عزنا بطبعنا” وذلك ابتداء من الساعة الخامسة مساءً في أجواء احتفالية مميزة بمناسبة اليوم الوطني الـ95.
وتتصدر الفنون الشعبية مشهد الفعاليات عبر لوحات فنية تستحضر تراث المملكة وتبرز ملامح الهوية الوطنية، فيما يقدم البرنامج عرضًا مبتكرًا “لألوان الوطن”، يوظف أحدث تقنيات الإضاءة والإبهار البصري ليجسد معاني الفخر والاعتزاز بالوطن في صورة عصرية.
كما يشمل البرنامج عروضًا استعراضية منوعة، وأركانًا تفاعلية للأسرة، ومنطقة للألعاب، إضافة إلى مسابقات وجوائز تهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية وإضفاء أجواء من البهجة والسرور على الحضور.
وأكدت أمانة المدينة المنورة أن تنظيم هذه الاحتفالات يأتي انطلاقًا من حرصها على مشاركة المجتمع فرحته باليوم الوطني، وإبراز الدور الحضاري والثقافي للمدينة المنورة، عبر فعاليات تتيح للأسر والأطفال والشباب التعبير عن انتمائهم واعتزازهم بالوطن.