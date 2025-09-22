Icon

عروض وأركان تفاعلية في المدينة المنورة غدًا بمناسبة اليوم الوطني الـ95 Icon فعاليات وبرامج رياضية بالعاصمة المقدسة بمناسبة اليوم الوطني Icon سعود بن نايف: بلادنا تشهد إنجازات نوعية تصنع مستقبلًا مشرقًا يليق بمكانتها Icon الشيخ السند يطلق كود منصات الرئاسة بهوية اليوم الوطني Icon الشرع أمام الأمم المتحدة: سوريا لن تكون مصدر تهديد لأي طرف Icon بفخر الأمجاد وعلوّ الرايات الخضراء.. وزارة الإعلام تحتفي باليوم الوطني السعودي 95 Icon الاعتدال الخريفي الليلة التاسعة مساء Icon إعلان نتائج القبول الموحد رقم 4 للعمل بقطاعات وزارة الداخلية Icon سعر الذهب اليوم عند مستوى تاريخي جديد Icon جامعة الفيصل تطلق محطة شمسية للبحث والابتكار Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لوحات فنية تستحضر تراث المملكة وتبرز ملامح الهوية الوطنية

عروض وأركان تفاعلية في المدينة المنورة غدًا بمناسبة اليوم الوطني الـ95

الإثنين ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٤٥ مساءً
عروض وأركان تفاعلية في المدينة المنورة غدًا بمناسبة اليوم الوطني الـ95
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تنظّم أمانة منطقة المدينة المنورة، يوم غدٍ فعاليات متنوعة في حديقة بلدية النخيل تحت شعار”عزنا بطبعنا” وذلك ابتداء من الساعة الخامسة مساءً في أجواء احتفالية مميزة بمناسبة اليوم الوطني الـ95.

وتتصدر الفنون الشعبية مشهد الفعاليات عبر لوحات فنية تستحضر تراث المملكة وتبرز ملامح الهوية الوطنية، فيما يقدم البرنامج عرضًا مبتكرًا “لألوان الوطن”، يوظف أحدث تقنيات الإضاءة والإبهار البصري ليجسد معاني الفخر والاعتزاز بالوطن في صورة عصرية.

قد يهمّك أيضاً
أمانة القصيم وبلدياتها تحتفي باليوم الوطني الـ95 بإطلاق أكثر من 40 فعالية

أمانة القصيم وبلدياتها تحتفي باليوم الوطني الـ95 بإطلاق أكثر من 40 فعالية

لوحة وطنية في تبوك احتفاء باليوم الوطني الـ95

لوحة وطنية في تبوك احتفاء باليوم الوطني الـ95

كما يشمل البرنامج عروضًا استعراضية منوعة، وأركانًا تفاعلية للأسرة، ومنطقة للألعاب، إضافة إلى مسابقات وجوائز تهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية وإضفاء أجواء من البهجة والسرور على الحضور.

وأكدت أمانة المدينة المنورة أن تنظيم هذه الاحتفالات يأتي انطلاقًا من حرصها على مشاركة المجتمع فرحته باليوم الوطني، وإبراز الدور الحضاري والثقافي للمدينة المنورة، عبر فعاليات تتيح للأسر والأطفال والشباب التعبير عن انتمائهم واعتزازهم بالوطن.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لوحة وطنية في تبوك احتفاء باليوم الوطني الـ95
السعودية اليوم

لوحة وطنية في تبوك احتفاء باليوم الوطني...

السعودية اليوم
 عزّنا بطبعنا.. الأحساء تزدان بالأخضر احتفالًا باليوم الوطني الـ95
السعودية اليوم

 عزّنا بطبعنا.. الأحساء تزدان بالأخضر احتفالًا باليوم...

السعودية اليوم
أمانة القصيم وبلدياتها تحتفي باليوم الوطني الـ95 بإطلاق أكثر من 40 فعالية
السعودية اليوم

أمانة القصيم وبلدياتها تحتفي باليوم الوطني الـ95...

السعودية اليوم