عروض يومية للفروسية في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025

يشهد معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 تنظيم عروض يومية للفروسية، تقدِّم للزوار مشاهد حية للخيول والصقور تمزج بين المهارة والإبداع، وتعكس الارتباط الوثيق بين الفروسية والموروث الثقافي السعودي.

ويقيم المعرض عرضين يوميًا على مساحة مخصصة تبلغ 4500 متر مربع، تستعرض تناغم الفارس مع جواده من خلال استعراضات متنوعة برفقة الصقر، في أجواء حماسية تمنح الحضور تجربة مميزة تبرز مكانة الفروسية كجزء أصيل من الموروث السعودي.

وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة من البرامج الخارجية التي يحتضنها المعرض، تشمل تجربة ركوب سيارات الدفع الرباعي، وسفاري المعرض، وميادين الرماية والسهام، وساحة لسيارات الكارتينغ، لتكتمل منظومة الأنشطة التي تجمع بين الثقافة والترفيه والمغامرة.

يشار إلى أن معرض الصقور والصيد السعودي الدولي يقام بتنظيم نادي الصقور السعودي، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بمَلهم (شمال مدينة الرياض)، خلال الفترة من 2 إلى 11 أكتوبر المقبل.