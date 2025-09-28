Icon

وزير الخارجية يشارك بالاجتماع الوزاري المشترك بين دول التعاون والولايات المتحدة Icon وظائف شاغرة لدى مجموعة لاند مارك Icon طفل يسافر إلى الهند داخل حجرة عجلات طائرة Icon وظائف شاغرة بفروع شركة جسارة في 3 مدن Icon وظائف شاغرة في البنك الإسلامي Icon فيصل بن فرحان بمؤتمر حل الدولتين: نرفض كل ما يقوض السلطة الفلسطينية Icon وظائف إدارية شاغرة لدى الضمان الصحي Icon وظائف شاغرة بـ شركة PARSONS في 4 مدن Icon السديس يعزي في وفاة مفتي المملكة Icon اقتران القمر بالمريخ ورصد مذنب جديد في سماء السعودية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

عروض يومية للفروسية في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025

الأحد ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٤٢ مساءً
عروض يومية للفروسية في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يشهد معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 تنظيم عروض يومية للفروسية، تقدِّم للزوار مشاهد حية للخيول والصقور تمزج بين المهارة والإبداع، وتعكس الارتباط الوثيق بين الفروسية والموروث الثقافي السعودي.

قد يهمّك أيضاً
أمراض بكتيرية وفيروسية تصيب الصقور .. تعرف عليها

أمراض بكتيرية وفيروسية تصيب الصقور .. تعرف عليها

معرض الصقور.. المستقبل على أنغام التراث

معرض الصقور.. المستقبل على أنغام التراث

ويقيم المعرض عرضين يوميًا على مساحة مخصصة تبلغ 4500 متر مربع، تستعرض تناغم الفارس مع جواده من خلال استعراضات متنوعة برفقة الصقر، في أجواء حماسية تمنح الحضور تجربة مميزة تبرز مكانة الفروسية كجزء أصيل من الموروث السعودي.

وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة من البرامج الخارجية التي يحتضنها المعرض، تشمل تجربة ركوب سيارات الدفع الرباعي، وسفاري المعرض، وميادين الرماية والسهام، وساحة لسيارات الكارتينغ، لتكتمل منظومة الأنشطة التي تجمع بين الثقافة والترفيه والمغامرة.

يشار إلى أن معرض الصقور والصيد السعودي الدولي يقام بتنظيم نادي الصقور السعودي، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بمَلهم (شمال مدينة الرياض)، خلال الفترة من 2 إلى 11 أكتوبر المقبل.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تخصيص منطقة للصقور المنغولية في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025
السعودية اليوم

تخصيص منطقة للصقور المنغولية في معرض الصقور...

السعودية اليوم
تجارب تفاعلية ومتاحف بانتظار زوار معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025
السعودية اليوم

تجارب تفاعلية ومتاحف بانتظار زوار معرض الصقور...

السعودية اليوم