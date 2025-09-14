Icon

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

الأحد ١٤ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٥٠ مساءً
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
المواطن - فريق التحرير

اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة اليوم، من جهة باب المغاربة، وأدّوا جولات استفزازية في باحاته، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تواصل فرض إجراءات عسكرية مشددة على دخول الزوار والمصلين للأقصى.

في موضوع آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 16 فلسطينيًا على الأقل، خلال عملية دهم وتفتيش واسعة، طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تركزت في مدن الخليل ونابلس وقلقيلية، ترافق ذلك مع اقتحام قوات الاحتلال مدرستين في مخيم الجلزون شمال رام الله، ونصب حواجز عسكرية شمال مدينة القدس.

