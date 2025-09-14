التأمينات الاجتماعية توضح المقصود برسالة “لم يعوض عنها” عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى فلكية جدة: القمر يصل لحظة التربيع الأخير مساء اليوم نصائح طبية لضبط سكر الدم خلال أسبوعين لحظة اندلاع النيران في منطاد يقل مسؤولين في الهند طيران ناس يدشن خدمة الشحن الذاتي للأمتعة في مطار الملك خالد الدولي أمطار غزيرة على الباحة تستمر حتى الـ8 مساء أستراليا تطلق مشروع للصناعات الدفاعية بتكلفة ضخمة بدء تسجيل 59161 قطعة عقارية في منطقة الرياض ومحافظة جدة وزارة الصناعة تعالج 524 طلبًا لخدمة الفسح الكيميائي
اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة اليوم، من جهة باب المغاربة، وأدّوا جولات استفزازية في باحاته، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تواصل فرض إجراءات عسكرية مشددة على دخول الزوار والمصلين للأقصى.
في موضوع آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 16 فلسطينيًا على الأقل، خلال عملية دهم وتفتيش واسعة، طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تركزت في مدن الخليل ونابلس وقلقيلية، ترافق ذلك مع اقتحام قوات الاحتلال مدرستين في مخيم الجلزون شمال رام الله، ونصب حواجز عسكرية شمال مدينة القدس.