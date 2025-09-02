علي الشهري يشكر القيادة الرشيدة بمناسبة ترقيته للمرتبة الرابعة عشرة

رفع فضيلة الدكتور علي بن سالم الشهري، الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بترقيته للمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وعبّر الدكتور الشهري، عن بالغ اعتزازه وفخره بهذه الثقة الملكية الكريمة التي تحفِّز لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة هذا الوطن المبارك.

كما قدَّم الشهري، شكره وعرفانه لمعالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند، على ثقته، ودعمه وتحفيزه المستمر، وتوجيهاته الدائمة له ولكل منسوبي الرئاسة العامة، وذلك لتحقق الرئاسة رؤيتها ورسالتها وأهدافها السامية.