Icon

القبض على 3 مقيمين لترويجهم الحشيش والإمفيتامين بالمدينة المنورة Icon إطلاق مسار جديد لحافلات جدة Icon فيصل بن فرحان يتلقى رسالة خطية من نظيره العراقي Icon محمد بن زايد يغادر الرياض وولي العهد في مقدمة مودعيه Icon “التخصصي” ينجح في علاج أول مريضة باستخدام الخلايا التائية المصنّعة محليًا Icon مركز “طيف عزيز” غير الربحي يحصل على اعتماد دولي مرموق Icon ولي العهد يستقبل محمد بن زايد ويستعرضان العلاقات وتطورات الأحداث الإقليمية Icon فاجعة جبل مرة.. أسوأ الكوارث الطبيعية في تاريخ السودان الحديث Icon زلزال أفغانستان.. فناء قرى بأكملها وعائلات دُفنت تحت الركام Icon طيران ناس يتسلم سادس طائرة جديدة من طراز A320neo خلال 2025 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

المجتمع

علي الشهري يشكر القيادة الرشيدة بمناسبة ترقيته للمرتبة الرابعة عشرة

الثلاثاء ٢ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٥١ مساءً
علي الشهري يشكر القيادة الرشيدة بمناسبة ترقيته للمرتبة الرابعة عشرة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

رفع فضيلة الدكتور علي بن سالم الشهري، الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بترقيته للمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وعبّر الدكتور الشهري، عن بالغ اعتزازه وفخره بهذه الثقة الملكية الكريمة التي تحفِّز لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة هذا الوطن المبارك.

قد يهمّك أيضاً
أمير الرياض بالنيابة يطلع على خطة تطوير العمل الميداني للهيئة

أمير الرياض بالنيابة يطلع على خطة تطوير العمل الميداني للهيئة

رئيس هيئة الأمر بالمعروف يشيد بالنهضة التطويرية لمحافظة جزر فرسان

رئيس هيئة الأمر بالمعروف يشيد بالنهضة التطويرية لمحافظة جزر فرسان

كما قدَّم الشهري، شكره وعرفانه لمعالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند، على ثقته، ودعمه وتحفيزه المستمر، وتوجيهاته الدائمة له ولكل منسوبي الرئاسة العامة، وذلك لتحقق الرئاسة رؤيتها ورسالتها وأهدافها السامية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد