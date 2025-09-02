علي الشهري يشكر القيادة الرشيدة بمناسبة ترقيته للمرتبة الرابعة عشرة

القبض على 3 مقيمين لترويجهم الحشيش والإمفيتامين بالمدينة المنورة إطلاق مسار جديد لحافلات جدة فيصل بن فرحان يتلقى رسالة خطية من نظيره العراقي محمد بن زايد يغادر الرياض وولي العهد في مقدمة مودعيه “التخصصي” ينجح في علاج أول مريضة باستخدام الخلايا التائية المصنّعة محليًا مركز “طيف عزيز” غير الربحي يحصل على اعتماد دولي مرموق ولي العهد يستقبل محمد بن زايد ويستعرضان العلاقات وتطورات الأحداث الإقليمية فاجعة جبل مرة.. أسوأ الكوارث الطبيعية في تاريخ السودان الحديث زلزال أفغانستان.. فناء قرى بأكملها وعائلات دُفنت تحت الركام طيران ناس يتسلم سادس طائرة جديدة من طراز A320neo خلال 2025
رفع فضيلة الدكتور علي بن سالم الشهري، الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بترقيته للمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وعبّر الدكتور الشهري، عن بالغ اعتزازه وفخره بهذه الثقة الملكية الكريمة التي تحفِّز لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة هذا الوطن المبارك.
كما قدَّم الشهري، شكره وعرفانه لمعالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند، على ثقته، ودعمه وتحفيزه المستمر، وتوجيهاته الدائمة له ولكل منسوبي الرئاسة العامة، وذلك لتحقق الرئاسة رؤيتها ورسالتها وأهدافها السامية.