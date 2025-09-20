Icon

أمطار على محافظات منطقة مكة المكرمة Icon فيصل بن فرحان: مشاركة السعودية في الجمعية العامة للأمم المتحدة تحمل رسالة السلم والعدل Icon فعاليات متنوعة احتفاءً باليوم الوطني الـ95 للمملكة في جدة Icon السعودية تدين وتستنكر الهجوم على مسجد حي الدرجة بمدينة الفاشر Icon القبض على 3 أشخاص لترويجهم 9,984 قرصًا محظورًا بعسير Icon بتوجيه الملك سلمان وولي العهد.. السعودية تدعم اقتصاد اليمن بـ 1.38 مليار ريال Icon الحج والعمرة: 30 مليون مستخدم لتطبيق نسك من 190 دولة حول العالم Icon 5 اشتراطات وضوابط رئيسة يجب على المنشآت والمتاجر الالتزام بها عند تنظيم المسابقات Icon شوارع نجران وميادينها تتزين بالأعلام الخضراء احتفاءً باليوم الوطني Icon ولي العهد يستعرض مع رئيس فرنسا نتائج مؤتمر تسوية قضية فلسطين  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

عملية نوعية تحبط تهريب 11 كجم من الحشيش المخدر بجازان

السبت ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:١٩ مساءً
عملية نوعية تحبط تهريب 11 كجم من الحشيش المخدر بجازان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (11) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، واستكملت الإجراءات النظامية الأولية، وسُلّمت المضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email: [email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

قد يهمّك أيضاً
إحباط تهريب 22.200 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي

إحباط تهريب 22.200 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي

حرس الحدود يحبط تهريب 679 كجم قات وحشيش مخدر

حرس الحدود يحبط تهريب 679 كجم قات وحشيش مخدر

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وادي لجب.. تحفة جيولوجية ومتنفس سياحي ووجهة عشاق المغامرات
السعودية اليوم

وادي لجب.. تحفة جيولوجية ومتنفس سياحي ووجهة...

السعودية اليوم
حرس الحدود يحبط تهريب 53 كيلوجرامًا من الحشيش بجازان
السعودية اليوم

حرس الحدود يحبط تهريب 53 كيلوجرامًا من...

السعودية اليوم
أمطار غزيرة ورياح شديدة على منطقة جازان حتى المساء 
السعودية اليوم

أمطار غزيرة ورياح شديدة على منطقة جازان...

السعودية اليوم
الأفواج الأمنية بجازان تقبض على شخصين لحيازتهما الشبو
السعودية اليوم

الأفواج الأمنية بجازان تقبض على شخصين لحيازتهما...

السعودية اليوم
القبض على 3 مخالفين لتهريبهم القات في جازان
السعودية اليوم

القبض على 3 مخالفين لتهريبهم القات في...

السعودية اليوم
الأفواج الأمنية تقبض على 4 مخالفين لتهريبهم القات بجازان
السعودية اليوم

الأفواج الأمنية تقبض على 4 مخالفين لتهريبهم...

السعودية اليوم
التحقيق في حادث انقلاب أودى بحياة 5 معلمات بجازان
أخبار رئيسية

التحقيق في حادث انقلاب أودى بحياة 5...

أخبار رئيسية
فيديو طريف.. شباب جازان يتزلجون في مياه الأمطار
السعودية اليوم

فيديو طريف.. شباب جازان يتزلجون في مياه...

السعودية اليوم