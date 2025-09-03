ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء الهولندي عملية نوعية تحبط تهريب 237 ألف قرص مخدر بجازان مهرجان ولي العهد للهجن 2025 يكسر حاجز الـ 100 ألف مطية انطلاق معرض الصقور والصيد السعودي الدولي وسباق الملواح أكتوبر المقبل تعاون سعودي – كويتي بمجالات الخدمة المدنية والتنمية الإدارية الطريق البري بين السعودية وعُمان.. إنجاز هندسي في قلب الربع الخالي حريق في مستودع بحي الزايدي بمكة المكرمة سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10619.10 نقطة 50 مصنعًا سعوديًا يحصلون على شهادات الآيزو العالمية القبض على 3 مقيمين لترويجهم الحشيش والإمفيتامين بالمدينة المنورة
أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (237,500) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، واستكملت الإجراءات النظامية الأولية، وسُلّمت المضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.