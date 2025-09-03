Icon

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء الهولندي Icon عملية نوعية تحبط تهريب 237 ألف قرص مخدر بجازان Icon مهرجان ولي العهد للهجن 2025 يكسر حاجز الـ 100 ألف مطية Icon انطلاق معرض الصقور والصيد السعودي الدولي وسباق الملواح أكتوبر المقبل Icon تعاون سعودي – كويتي بمجالات الخدمة المدنية والتنمية الإدارية Icon الطريق البري بين السعودية وعُمان.. إنجاز هندسي في قلب الربع الخالي Icon حريق في مستودع بحي الزايدي بمكة المكرمة Icon سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10619.10 نقطة Icon 50 مصنعًا سعوديًا يحصلون على شهادات الآيزو العالمية Icon القبض على 3 مقيمين لترويجهم الحشيش والإمفيتامين بالمدينة المنورة Icon

عملية نوعية تحبط تهريب 237 ألف قرص مخدر بجازان

الأربعاء ٣ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٤٩ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (237,500) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، واستكملت الإجراءات النظامية الأولية، وسُلّمت المضبوطات لجهة الاختصاص.

‏‎وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

