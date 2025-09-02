Icon

وظائف شاغرة لدى شركة الدواء Icon السعودية تسهم في إحباط تهريب 125 كيلوجرامًا من الكوكايين في لبنان Icon طلاب من 55 دولة يجتمعون في رحاب جامعة الفيصل لتجربة تعليمية عالمية Icon التأمينات الاجتماعية تطلق منصة GOSI Brain للذكاء الاصطناعي Icon عمومية الصحفيين تستعرض شؤون المهنة وتقر عددًا من اللوائح Icon ضبط مخالفين للائحة الأمن والسلامة البحرية في تبوك Icon الهجن السعودية تحقق المراكز الأولى بافتتاحية مهرجان ولي العهد بالطائف Icon السعودية وباكستان توقّعان اتفاقية في مجال خدمات النقل الجوي Icon حرس الحدود يحبط تهريب 57.5 كيلوجرامًا من الحشيش بجازان Icon الموارد البشرية تطلق خدمة الموافقة على تنظيم فعاليات المسؤولية الاجتماعية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بمشاركة أعضاء الهيئة

عمومية الصحفيين تستعرض شؤون المهنة وتقر عددًا من اللوائح

الثلاثاء ٢ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٦ مساءً
عمومية الصحفيين تستعرض شؤون المهنة وتقر عددًا من اللوائح
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

عقدت هيئة الصحفيين السعوديين، الجمعية العمومية العادية لها، بحضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وبمشاركة أعضاء الهيئة.

واستُعرض رئيس مجلس الإدارة خلال الاجتماع أبرز إنجازات الهيئة خلال الفترة الماضية على الصعيدين المحلي والدولي، مؤكدًا حرص مجلس الإدارة على تعزيز دور الصحافة السعودية وتمكين الإعلاميين من القيام بمهامهم بكفاءة واحترافية، والحرص على حوكمة أعمال الهيئة.

قد يهمّك أيضاً
فيديو وصور.. “المؤسس ومنهجية المأسسة” ندوة بهيئة الصحفيين بمناسبة اليوم الوطني

فيديو وصور.. “المؤسس ومنهجية المأسسة” ندوة بهيئة الصحفيين بمناسبة اليوم الوطني

الطيران المدني تتبرأ من منع المصورين : نحترم كافة الوسائل الإعلامية

الطيران المدني تتبرأ من منع المصورين : نحترم كافة الوسائل الإعلامية

وناقشت الجمعية العمومية عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، وتمت المصادقة على عدد من الموضوعات المطروحة، واتخاذ جملة من القرارات المهمة، من أبرزها اعتماد لائحة صندوق دعم الإعلاميين الذي يهدف إلى تقديم المساندة والدعم المستدام للعاملين في القطاع الإعلامي بما يسهم في تطوير المهنة وتحسين بيئة العمل الإعلامي، والمصادقة على عدد من اللوائح المنظمة للهيئة، من ضمنها إقرار لائحة العضوية وفق التعديلات التي تمت عليها، وإقرار لائحة مركز هيئة الصحفيين السعوديين للتدريب، وإقرار دليل المهام والصلاحيات.

وتضمن الاجتماع استعراض التقارير المالية والإدارية للعام المنصرم، ومناقشة البرامج المستقبلية التي تسعى الهيئة إلى تنفيذها لتعزيز حضورها وتطوير خدماتها للأعضاء.

وأكد المشاركون أن اعتماد لائحة صندوق دعم الإعلاميين يمثل خطوة نوعية في مسيرة الهيئة، تعكس التزامها بمسؤولياتها تجاه منسوبيها، وتفتح آفاقًا جديدة لدعم الإعلاميين مهنيًا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد