عمومية الصحفيين تستعرض شؤون المهنة وتقر عددًا من اللوائح

عقدت هيئة الصحفيين السعوديين، الجمعية العمومية العادية لها، بحضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وبمشاركة أعضاء الهيئة.

واستُعرض رئيس مجلس الإدارة خلال الاجتماع أبرز إنجازات الهيئة خلال الفترة الماضية على الصعيدين المحلي والدولي، مؤكدًا حرص مجلس الإدارة على تعزيز دور الصحافة السعودية وتمكين الإعلاميين من القيام بمهامهم بكفاءة واحترافية، والحرص على حوكمة أعمال الهيئة.

وناقشت الجمعية العمومية عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، وتمت المصادقة على عدد من الموضوعات المطروحة، واتخاذ جملة من القرارات المهمة، من أبرزها اعتماد لائحة صندوق دعم الإعلاميين الذي يهدف إلى تقديم المساندة والدعم المستدام للعاملين في القطاع الإعلامي بما يسهم في تطوير المهنة وتحسين بيئة العمل الإعلامي، والمصادقة على عدد من اللوائح المنظمة للهيئة، من ضمنها إقرار لائحة العضوية وفق التعديلات التي تمت عليها، وإقرار لائحة مركز هيئة الصحفيين السعوديين للتدريب، وإقرار دليل المهام والصلاحيات.

وتضمن الاجتماع استعراض التقارير المالية والإدارية للعام المنصرم، ومناقشة البرامج المستقبلية التي تسعى الهيئة إلى تنفيذها لتعزيز حضورها وتطوير خدماتها للأعضاء.

وأكد المشاركون أن اعتماد لائحة صندوق دعم الإعلاميين يمثل خطوة نوعية في مسيرة الهيئة، تعكس التزامها بمسؤولياتها تجاه منسوبيها، وتفتح آفاقًا جديدة لدعم الإعلاميين مهنيًا.