غدًا.. أمير الشرقية يُدشّن ويضع حجر الأساس لـ 122 مشروعًا بتكلفة 28.8 مليار ريال

يدشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية غدًا، بحضور معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، (122) مشروعًا بيئيًا ومائيًا وزراعيًا بتكلفة إجمالية تتجاوز (28.8) مليار ريال، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات المائية والبيئية، ورفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتشمل المشاريع التي سيدشّنها سموه (63) مشروعًا لمنظومة البيئة والمياه والزراعة، بتكلفة مالية تتجاوز (20.8) مليار ريال، إضافة إلى وضع حجر الأساس لـ(59) مشروعًا جديدًا بقيمة تتجاوز (8) مليارات ريال.

وستسهم هذه المشاريع، التي نُفذت وفقًا لأفضل الممارسات العملية والخبرات الفنية، في تحسين جودة الحياة، وتعزيز الاستدامة البيئية والمائية والغذائية، وخدمة مدن ومحافظات ومراكز المنطقة الشرقية، وتقديم أفضل الخدمات للسكان.