Icon

وزير الخارجية يشارك بالاجتماع الوزاري المشترك بين دول التعاون والولايات المتحدة Icon وظائف شاغرة لدى مجموعة لاند مارك Icon طفل يسافر إلى الهند داخل حجرة عجلات طائرة Icon وظائف شاغرة بفروع شركة جسارة في 3 مدن Icon وظائف شاغرة في البنك الإسلامي Icon فيصل بن فرحان بمؤتمر حل الدولتين: نرفض كل ما يقوض السلطة الفلسطينية Icon وظائف إدارية شاغرة لدى الضمان الصحي Icon وظائف شاغرة بـ شركة PARSONS في 4 مدن Icon السديس يعزي في وفاة مفتي المملكة Icon اقتران القمر بالمريخ ورصد مذنب جديد في سماء السعودية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
في مجالات بيئية ومائية وزراعية

غدًا.. أمير الشرقية يُدشّن ويضع حجر الأساس لـ 122 مشروعًا بتكلفة 28.8 مليار ريال

السبت ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٤٣ مساءً
غدًا.. أمير الشرقية يُدشّن ويضع حجر الأساس لـ 122 مشروعًا بتكلفة 28.8 مليار ريال
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يدشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية غدًا، بحضور معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، (122) مشروعًا بيئيًا ومائيًا وزراعيًا بتكلفة إجمالية تتجاوز (28.8) مليار ريال، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات المائية والبيئية، ورفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتشمل المشاريع التي سيدشّنها سموه (63) مشروعًا لمنظومة البيئة والمياه والزراعة، بتكلفة مالية تتجاوز (20.8) مليار ريال، إضافة إلى وضع حجر الأساس لـ(59) مشروعًا جديدًا بقيمة تتجاوز (8) مليارات ريال.
وستسهم هذه المشاريع، التي نُفذت وفقًا لأفضل الممارسات العملية والخبرات الفنية، في تحسين جودة الحياة، وتعزيز الاستدامة البيئية والمائية والغذائية، وخدمة مدن ومحافظات ومراكز المنطقة الشرقية، وتقديم أفضل الخدمات للسكان.

قد يهمّك أيضاً
مُطالبات بإزالة دوارات الثمامة بأحياء قرطبة والمؤنسية في #الرياض

مُطالبات بإزالة دوارات الثمامة بأحياء قرطبة والمؤنسية في #الرياض

أمير الشرقية ونائبه يستقبلان فريق كفاءة الإنفاق ويشيدان بجهودهم

أمير الشرقية ونائبه يستقبلان فريق كفاءة الإنفاق ويشيدان بجهودهم

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

85 حافلة وأكثر من 300 نقطة توقف لخدمة المناطق الحيوية بالشرقية
السعودية اليوم

85 حافلة وأكثر من 300 نقطة توقف...

السعودية اليوم
مروج الحشيش والإمفيتامين بالشرقية في قبضة الأمن
السعودية اليوم

مروج الحشيش والإمفيتامين بالشرقية في قبضة الأمن

السعودية اليوم