غدًا.. المرور يطرح مزاد اللوحات الإلكتروني و4 خطوات للتسجيل

السبت ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٢٣ مساءً
غدًا.. المرور يطرح مزاد اللوحات الإلكتروني و4 خطوات للتسجيل
المواطن - فريق التحرير

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني، يوم غدٍ الأحد، على أن ينتهي المزاد بغد غدٍ الإثنين عبر منصة أبشر.

مزاد اللوحات الالكترونية

وأوضح المرور، عبر حسابه في منصة “إكس”، إن طرح المزاد عبر منصة أبشر التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًا.

خطوات التسجيل في المزاد

وحدد المرور، طريقة وصول المستفيدين إلى الخدمة والتسجيل في المزاد، من خلال الخطوات التالية:

الدخول لمنصة أبشر

اختيار خدمات من تبويب خدماتي

اختيار المرور

ثم اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

