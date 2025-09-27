غدًا.. المرور يطرح مزاد اللوحات الإلكتروني و4 خطوات للتسجيل

وزير الخارجية يشارك بالاجتماع الوزاري المشترك بين دول التعاون والولايات المتحدة وظائف شاغرة لدى مجموعة لاند مارك طفل يسافر إلى الهند داخل حجرة عجلات طائرة وظائف شاغرة بفروع شركة جسارة في 3 مدن وظائف شاغرة في البنك الإسلامي فيصل بن فرحان بمؤتمر حل الدولتين: نرفض كل ما يقوض السلطة الفلسطينية وظائف إدارية شاغرة لدى الضمان الصحي وظائف شاغرة بـ شركة PARSONS في 4 مدن السديس يعزي في وفاة مفتي المملكة اقتران القمر بالمريخ ورصد مذنب جديد في سماء السعودية
أعلنت الإدارة العامة للمرور عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني، يوم غدٍ الأحد، على أن ينتهي المزاد بغد غدٍ الإثنين عبر منصة أبشر.
وأوضح المرور، عبر حسابه في منصة “إكس”، إن طرح المزاد عبر منصة أبشر التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًا.
وحدد المرور، طريقة وصول المستفيدين إلى الخدمة والتسجيل في المزاد، من خلال الخطوات التالية:
الدخول لمنصة أبشر
اختيار خدمات من تبويب خدماتي
اختيار المرور
ثم اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.
