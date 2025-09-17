Icon

غرق قارب ووفاة 50 سودانيًا قبالة سواحل ليبيا

الأربعاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٤٨ مساءً
غرق قارب ووفاة 50 سودانيًا قبالة سواحل ليبيا
المواطن - فريق التحرير

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الأربعاء، أن 50 مهاجراً سودانياً على الأقل لقوا حتفهم، الأحد، في حادث غرق قارب قبالة سواحل طبرق شرقي ليبيا، فيما أمكن إنقاذ 24 آخرين.

وقال مصدر بالمنظمة الدولية للهجرة “وقع الحادث المأساوي عندما اندلع حريق في قارب مطاطي كان يقل 75 لاجئا سودانيا”، وفقا لوكالة فرانس برس.

غرق قارب قبالة ليبيا

وأضاف المصدر أن “50 شخصا على الأقل لقوا حتفهم”، وبين الضحايا نساء وأطفال.

وأصبحت ليبيا نقطة عبور للمهاجرين الفارين من الصراعات والفقر إلى أوروبا عبر البحر الأبيض منذ سقوط معمر القذافي عام 2011 خلال انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي.

ووفقا لبيانات المنظمة الدولية للهجرة، كان يقيم في ليبيا حوالي 867055 مهاجراً من 44 جنسية حتى فبراير (شباط) 2025.

 

