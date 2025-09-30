غلق محلين مخالفين لنظام بيع وخياطة الملابس العسكرية بالرياض 221 مليون عملية نقاط بيع في السعودية بقيمة 12 مليار ريال ترامب يمهل حماس 4 أيام للرد على خطة غزة هل تتأثر مصر بفيضانات السودان؟ توصيات جديدة لتعزيز برامج التحصين عالميًا وزير العدل يوجّه بإطلاق خدمة إصدار وكالة لقطاع الأعمال بتوجيه ولي العهد.. إطلاق اسم سماحة المفتي على أحد شوارع الرياض ملتقى الاقتصاد الاجتماعي الرابع يناقش التمكين والتنمية المستدامة.. غدًا السعودية تترأس مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب في قبضة الأمن.. 3 مقيمات يروّجن الشبو المخدر برابغ
صادرت اللجنة الأمنية لمراقبة محال بيع وخياطة الملابس العسكرية بإمارة منطقة الرياض، عددًا من الرتب والشعارات العسكرية المخالفة لأنظمة بيع وخياطة الملابس العسكرية، إلى جانب إغلاق محلين مخالفين لنظام بيع وخياطة الملابس العسكرية.
جاء ذلك خلال الجولات التفتيشية والرقابية التي تنفذها اللجنة الأمنية بشكل مستمر بناءً على توجيهات ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض, لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
يذكر أن الجولة التفتيشية نفذت بمشاركة وزارة الحرس الوطني، ووزارة التجارة، ورئاسة أمن الدولة، وشرطة منطقة الرياض، وجوازات المنطقة، وأمانة المنطقة، ومكتب العمل بمنطقة الرياض.