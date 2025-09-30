Icon

غلق محلين مخالفين لنظام بيع وخياطة الملابس العسكرية بالرياض Icon 221 مليون عملية نقاط بيع في السعودية بقيمة 12 مليار ريال Icon ترامب يمهل حماس 4 أيام للرد على خطة غزة Icon هل تتأثر مصر بفيضانات السودان؟ Icon توصيات جديدة لتعزيز برامج التحصين عالميًا Icon وزير العدل يوجّه بإطلاق خدمة إصدار وكالة لقطاع الأعمال Icon بتوجيه ولي العهد.. إطلاق اسم سماحة المفتي على أحد شوارع الرياض Icon ملتقى الاقتصاد الاجتماعي الرابع يناقش التمكين والتنمية المستدامة.. غدًا Icon السعودية تترأس مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب Icon في قبضة الأمن.. 3 مقيمات يروّجن الشبو المخدر برابغ Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

غلق محلين مخالفين لنظام بيع وخياطة الملابس العسكرية بالرياض

الثلاثاء ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:١٢ مساءً
غلق محلين مخالفين لنظام بيع وخياطة الملابس العسكرية بالرياض
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

صادرت اللجنة الأمنية لمراقبة محال بيع وخياطة الملابس العسكرية بإمارة منطقة الرياض، عددًا من الرتب والشعارات العسكرية المخالفة لأنظمة بيع وخياطة الملابس العسكرية، إلى جانب إغلاق محلين مخالفين لنظام بيع وخياطة الملابس العسكرية.

جاء ذلك خلال الجولات التفتيشية والرقابية التي تنفذها اللجنة الأمنية بشكل مستمر بناءً على توجيهات ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض, لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

قد يهمّك أيضاً
وزير خارجية فرنسا: الرياض وباريس مصممتان على دحر الإرهاب

وزير خارجية فرنسا: الرياض وباريس مصممتان على دحر الإرهاب

أمير الرياض بالنيابة يستقبل مواطنين تنازلوا عن قاتل أخيهم

أمير الرياض بالنيابة يستقبل مواطنين تنازلوا عن قاتل أخيهم

يذكر أن الجولة التفتيشية نفذت بمشاركة وزارة الحرس الوطني، ووزارة التجارة، ورئاسة أمن الدولة، وشرطة منطقة الرياض، وجوازات المنطقة، وأمانة المنطقة، ومكتب العمل بمنطقة الرياض.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

شرطة الرياض تقبض على 7 أشخاص اعتدوا على حدث
السعودية اليوم

شرطة الرياض تقبض على 7 أشخاص اعتدوا...

السعودية اليوم
حريق يلتهم محلاً تجاريًا في حي المرسلات بالرياض
أخبار رئيسية

حريق يلتهم محلاً تجاريًا في حي المرسلات...

أخبار رئيسية
برعاية وزير الداخلية.. انطلاق معرض إنترسك السعودية في الرياض غدًا
السعودية اليوم

برعاية وزير الداخلية.. انطلاق معرض إنترسك السعودية...

السعودية اليوم
استقرار إيجار العقارات التجارية بالرياض يعزز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة
السعودية اليوم

استقرار إيجار العقارات التجارية بالرياض يعزز نمو...

السعودية اليوم
ضبط وافد لاستغلاله أطفال ونساء في التسول بالرياض
السعودية اليوم

ضبط وافد لاستغلاله أطفال ونساء في التسول...

السعودية اليوم
شرطة الرياض تباشر واقعة اعتداء أشخاص على حدث
أخبار رئيسية

شرطة الرياض تباشر واقعة اعتداء أشخاص على...

أخبار رئيسية
ضبط مواطن لنقله حطبًا محليًا في الرياض
السعودية اليوم

ضبط مواطن لنقله حطبًا محليًا في الرياض

السعودية اليوم
ضبط مستودع لتصنيع السجائر الإلكترونية المقلدة في الرياض
السعودية اليوم

ضبط مستودع لتصنيع السجائر الإلكترونية المقلدة في...

السعودية اليوم