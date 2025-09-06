Icon

فالنتين أتانجانا أهلاوي Icon سلمان للإغاثة يوزّع 1.300 سلة غذائية في ريف دمشق Icon سرب نحل يوقف مباراة كرة في تنزانيا ولقطات توثق الحدث Icon ميكروفون مفتوح يورط زوكربيرغ أمام ترامب Icon طيران ناس يحقق حلم 26 سوريًا من المرضى وذوي الاحتياجات لأداء العمرة وزيارة بيت الله الحرام Icon فتح باب القبول في برامج الدبلوم بالجامعة السعودية الإلكترونية Icon بدر التركي يؤم المصلين في صلاة الخسوف بالمسجد الحرام غدًا Icon القبض على 12 مخالفًا لتهريبهم 206 كيلو قات في جازان Icon توجيه بإقامة صلاة الخسوف عند مشاهدة خسوف القمر غدًا Icon الأمم المتحدة تعتمد مقررًا سعوديًّا فرنسيًّا بشأن استئناف مؤتمر التسوية السلمية للقضية الفلسطينية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم

فالنتين أتانجانا أهلاوي

السبت ٦ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥٩ مساءً
فالنتين أتانجانا أهلاوي
المواطن - فريق التحرير

أعلن النادي الأهلي، مساء السبت، تعاقده مع الفرنسي فالنتين أتانجا، قادمًا من صفوف ستاد ريمس الفرنسي، بشكل رسمي، خلال فترة الانتقالات الحالية.

ويأتي هذا التعاقد لرغبة إدارة النادي الأهلي لتدعيم الفريق بعناصر مميزة للموسم الجديد.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد