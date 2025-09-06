فالنتين أتانجانا أهلاوي سلمان للإغاثة يوزّع 1.300 سلة غذائية في ريف دمشق سرب نحل يوقف مباراة كرة في تنزانيا ولقطات توثق الحدث ميكروفون مفتوح يورط زوكربيرغ أمام ترامب طيران ناس يحقق حلم 26 سوريًا من المرضى وذوي الاحتياجات لأداء العمرة وزيارة بيت الله الحرام فتح باب القبول في برامج الدبلوم بالجامعة السعودية الإلكترونية بدر التركي يؤم المصلين في صلاة الخسوف بالمسجد الحرام غدًا القبض على 12 مخالفًا لتهريبهم 206 كيلو قات في جازان توجيه بإقامة صلاة الخسوف عند مشاهدة خسوف القمر غدًا الأمم المتحدة تعتمد مقررًا سعوديًّا فرنسيًّا بشأن استئناف مؤتمر التسوية السلمية للقضية الفلسطينية
أعلن النادي الأهلي، مساء السبت، تعاقده مع الفرنسي فالنتين أتانجا، قادمًا من صفوف ستاد ريمس الفرنسي، بشكل رسمي، خلال فترة الانتقالات الحالية.
ويأتي هذا التعاقد لرغبة إدارة النادي الأهلي لتدعيم الفريق بعناصر مميزة للموسم الجديد.