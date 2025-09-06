فالنتين أتانجانا أهلاوي

أعلن النادي الأهلي، مساء السبت، تعاقده مع الفرنسي فالنتين أتانجا، قادمًا من صفوف ستاد ريمس الفرنسي، بشكل رسمي، خلال فترة الانتقالات الحالية.

ويأتي هذا التعاقد لرغبة إدارة النادي الأهلي لتدعيم الفريق بعناصر مميزة للموسم الجديد.