فتح باب التأهيل لمشاريع توزيع الغاز الطبيعي في جدة وسدير والخرج

أعلنت وزارة الطاقة انطلاق مرحلة تأهيل المتقدمين لمنافسات تراخيص أنشطة إنشاء وتملك وتشغيل شبكات توزيع الغاز الطبيعي في عدد من المدن الصناعية، تشمل مدينة سدير للصناعة والأعمال، والمدينة الصناعية في الخرج، والمدن الصناعية الأولى والثانية والثالثة في جدة.

ودعت الوزارة الجهات المهتمة إلى الحصول على كراسة التأهيل عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) في موعد أقصاه الثالث من جمادى الأولى 1447هـ، الموافق 25 أكتوبر 2025م، على أن يكون آخر موعد لاستقبال وثائق التأهيل هو الثامن من جمادى الآخرة 1447هـ، الموافق 29 نوفمبر 2025م.

وأكدت وزارة الطاقة أن المتأهلين سيُدعون لاحقًا لتقديم عروضهم الفنية وفق أحكام نظام إمدادات الطاقة ولائحة أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله، مشيرةً إلى أن إطلاق هذه المنافسات يتزامن مع مشروع التوسعة الثالثة لشبكة الغاز الرئيسة، الهادف إلى دعم مستهدفات برنامج إزاحة الوقود السائل وإحلال الغاز الطبيعي محله، بما يعزز المنافع الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، في إطار رؤية المملكة 2030.