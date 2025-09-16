فتح باب التسجيل أمام المدارس للانضمام لـ فصول موهبة

فتحت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، باب التسجيل للمدارس الحكومية، والأهلية والعالمية الراغبة في الانضمام إلى برنامج “فصول موهبة”، للعام الدراسي 2026-2027، عبر موقعها الإلكتروني، ويستمر التسجيل حتى 15 أكتوبر2025.

ويُعد برنامج “فصول موهبة” أحد أبرز برامج إدارة الشراكة مع المدارس، إذْ يهدف إلى توفير بيئة تعليمية نوعية تستجيب لاحتياجات الطلبة الموهوبين، عبر مناهج إضافية متقدمة في العلوم والرياضيات، وتدريب الكوادر التعليمية على أفضل الممارسات العالمية في رعاية الموهوبين، إضافة إلى الاستشارات التربوية وأساليب التقييم الحديثة.

وشهد البرنامج نموًا كبيرًا منذ انطلاقه عام 2010 بـ 19 مدرسة فقط، ليصل اليوم إلى 195 مدرسة شريكة في 17 مدينة، تحتضن أكثر من 9900 طالب وطالبة موهوبين خلال العام الدراسي الحالي 2025، ما يعكس حرص المدارس على الارتقاء بمعاييرها التعليمية للمشاركة في هذا البرنامج النوعي.

الانضمام إلى البرنامج

وأوضحت “موهبة”، أن الانضمام إلى البرنامج يخضع إلى معايير دقيقة وشروط صارمة وضعتها المؤسسة وفق أرقى الممارسات العالمية، لضمان استقطاب المدارس القادرة على توفير بيئة تعليمية متميزة، حيث تشمل هذه المعايير مستوى التحصيل الأكاديمي للطلبة، وكفاءة المعلمين، وجودة القيادة والإدارة المدرسية، وتوافر المعامل والمختبرات والتجهيزات، إضافة إلى برامج تنمية شخصية الطالب ومشاركة أولياء الأمور.

ويُطلب من المدارس الراغبة في الانضمام للبرنامج رفع شواهدها وأدلتها عبر نظام إلكتروني، يعقبه تقييم ذاتي، ثم زيارات ميدانية لفريق “موهبة” للتأكد من استيفاء المعايير، قبل الانتقال إلى مرحلة الاعتماد وتوقيع اتفاقيات الشراكة.

مزايا متعددة

وأوضح مدير إدارة الشراكة مع المدارس في “موهبة” عيسى الفيفي أن المؤسسة تقدم للمدارس المعتمدة مزايا متعددة تشمل المناهج الإثرائية المتقدمة، والتدريب التربوي للمعلمين، وشهادات اعتماد معترف بها، إضافة إلى الإسهام في رفع مستوى المدرسة الأكاديمي وتعزيز مكانتها ضمن منظومة التعليم في المملكة.

ودعت “موهبة” المدارس الراغبة في الشراكة إلى المبادرة بالتسجيل عبر موقعها الرسمي https://www.mawhiba.sa/، مؤكدة أن البرنامج يفتح أبواب التميز التعليمي، لكنه في الوقت نفسه يضع معايير عالية لاجتيازها، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.