حصاد اليوم

فتح باب التسجيل لرخصة التطويف بالمسجد الحرام

الأحد ٢١ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٣٤ مساءً
فتح باب التسجيل لرخصة التطويف بالمسجد الحرام
المواطن - واس

أعلنت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بالإدارة العامة للتطويف والمطوفين، عن فتح باب التسجيل للراغبين في الحصول على رخصة التطويف بالمسجد الحرام، وذلك ابتداء من تاريخ 1447/04/06هـ وحتى 1447/04/10هـ.

وحددت الرئاسة شروط التقديم، ويُمكن للراغبين الاطلاع عبر الرابط التالي: هنا، أو التواصل عبر إيميل الإدارة العامة للتطويف والمطوفين [email protected].

