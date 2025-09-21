فتح باب التسجيل لرخصة التطويف بالمسجد الحرام

ألعاب نارية وفعاليات جوية وبحرية في سماء السعودية بمناسبة اليوم الوطني القبض على 3 مواطنين اعتدوا على آخر بالرياض الاتحاد يتغلب على النجمة بهدفٍ دون رد التعادل السلبي يحسم مواجهة الحزم والفتح بدوري روشن فلكية جدة: كسوف جزئي عميق للشمس غدًا عادات يومية سلبية تسبب النوبات القلبية أمطار على محافظات منطقة مكة المكرمة فيصل بن فرحان: مشاركة السعودية في الجمعية العامة للأمم المتحدة تحمل رسالة السلم والعدل فعاليات متنوعة احتفاءً باليوم الوطني الـ95 للمملكة في جدة السعودية تدين وتستنكر الهجوم على مسجد حي الدرجة بمدينة الفاشر
أعلنت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بالإدارة العامة للتطويف والمطوفين، عن فتح باب التسجيل للراغبين في الحصول على رخصة التطويف بالمسجد الحرام، وذلك ابتداء من تاريخ 1447/04/06هـ وحتى 1447/04/10هـ.
وحددت الرئاسة شروط التقديم، ويُمكن للراغبين الاطلاع عبر الرابط التالي: هنا، أو التواصل عبر إيميل الإدارة العامة للتطويف والمطوفين [email protected].