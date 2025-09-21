فتح باب التقديم على جائزة الأمير فيصل بن بندر للتميز والإبداع

أعلن الأمين العام لجائزة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز للتميز والإبداع الدكتور نايف بن عابد الزارع، بدء استقبال طلبات التقديم للدورة الرابعة لعام (1447هـ/ 2025 – 2026م)، وذلك عبر موقع الجائزة الإلكتروني www.pfprize.org.

وأوضح أن الدورة الرابعة تشهد إضافة فرع جديد وهو “التميز المؤسسي”، ويشمل فئة الكيان غير الربحي، إضافة إلى الفروع القائمة وهي: فرع التميز الطلابي لفئة الطالب الثانوي المتميز، والطالب الموهوب، والطالب الجامعي المتميز، وفرع التميز الوظيفي للأستاذ الجامعي المتميز، والمعلم المتميز، والموظف الإداري المتميز، التي تحددت في هذه الدورة في فرع الموظف الإداري، لفئة الموظف الإداري المتميز، في فرع وزارة العدل بمنطقة الرياض، والموظف الإداري المتميز في فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بمنطقة الرياض والموظف الإداري المتميز في الإدارة العامة للأحوال المدنية، كما تحدد لفرع الموظف العسكري المتميز، منسوبي إدارة الدفاع المدني بمنطقة الرياض.

وبيّن الدكتور الزارع أن آخر موعد لاستقبال ملفات التقديم هو يوم (1447/07/22هـ)، الموافق (2026/01/11م)، داعيًا الراغبين في التقديم إلى الاطلاع على شروط ومعايير الجائزة عبر الموقع الإلكتروني وتقديم ملفاتهم في الموعد المحدد.