فتح باب القبول في برامج الدبلوم بالجامعة السعودية الإلكترونية

أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية -بالشراكة مع جامعة الباحة- عن فتح باب القبول في عدد من برامج الدبلوم العالي المستحدثة وذلك بالفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1447هـ.
وتُقدم البرامج بنمط التعليم الإلكتروني عن بعد من خلال منصات التعلم الافتراضية للجامعة السعودية الإلكترونية، وتشمل برنامج الدبلوم العالي في المراجعة الداخلية والالتزام، وبرنامج الدبلوم العالي في الموارد البشرية، وبرنامج الدبلوم العالي في إدارة المشاريع، التي تنسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء اقتصاد معرفي وتنافسي يرتكز على التأهيل المستمر والتخصصات المستقبلية.
وأوضحت الجامعة أن بداية التقديم من يوم غدٍ حتى نهاية يوم الخميس 11 / 09 / 2025م، وعلى الراغبين في التقديم الدخول على الرابط: هنا.