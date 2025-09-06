Icon

 بالتعاون مع جامعة الباحة للعام الجامعي 1447هـ

فتح باب القبول في برامج الدبلوم بالجامعة السعودية الإلكترونية

السبت ٦ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٣٥ مساءً
فتح باب القبول في برامج الدبلوم بالجامعة السعودية الإلكترونية
المواطن - واس

أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية -بالشراكة مع جامعة الباحة- عن فتح باب القبول في عدد من برامج الدبلوم العالي المستحدثة وذلك بالفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1447هـ.

وتُقدم البرامج بنمط التعليم الإلكتروني عن بعد من خلال منصات التعلم الافتراضية للجامعة السعودية الإلكترونية، وتشمل برنامج الدبلوم العالي في المراجعة الداخلية والالتزام، وبرنامج الدبلوم العالي في الموارد البشرية، وبرنامج الدبلوم العالي في إدارة المشاريع، التي تنسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء اقتصاد معرفي وتنافسي يرتكز على التأهيل المستمر والتخصصات المستقبلية.

وأوضحت الجامعة أن بداية التقديم من يوم غدٍ حتى نهاية يوم الخميس 11 / 09 / 2025م، وعلى الراغبين في التقديم الدخول على الرابط: هنا.

