ضمن توجهات البلدية الرامية إلى تمكين القطاع الخاص

فرصة استثمارية لتشغيل وصيانة مول تجاري قائم بالقصيم 

الثلاثاء ١٦ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٤٧ مساءً
فرصة استثمارية لتشغيل وصيانة مول تجاري قائم بالقصيم 
المواطن - واس

طرحت أمانة منطقة القصيم ممثلة ببلدية عنيزة فرصةً استثمارية، تتمثل في تشغيل وصيانة وإدارة مول تجاري قائم لمدة 20 عامًا، على مساحة تبلغ 60,000 متر مربع، في إطار جهودها؛ لتفعيل المرافق العامة، ورفع كفاءة التشغيل والاستثمار، بما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز جودة الحياة.

وأوضح رئيس بلدية عنيزة المهندس فارس القحطاني أن الفرصة الاستثمارية تأتي ضمن توجهات البلدية الرامية إلى تمكين القطاع الخاص من الإسهام في إدارة وتشغيل المرافق البلدية، مما يعكس جودة الخدمات ويحقق الاستدامة المالية، ويتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأفاد أن المشروع يعد من الفرص النوعية التي تعزز الشراكة مع القطاع الخاص في مجال الاستثمار البلدي، وتسهم في تنمية المحافظة اقتصاديًا وتوفير بيئة جاذبة للزوار والمستثمرين على حد سواء.

ودعت بلدية عنيزة المستثمرين الراغبين في التقديم إلى الاطّلاع على تفاصيل الفرصة وشراء كراسة الشروط والمواصفات، وتقديم عروضهم إلكترونيًا عبر منصة “فرص” التابعة لوزارة البلديات والإسكان من خلال الرابط: هنا.

