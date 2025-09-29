طريق الأمير محمد بن سلمان.. محور تنموي يجسّد رؤية شمولية لتطوير البنية التحتية بالمدينة المنورة ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوى لها على الإطلاق طقس الاثنين.. سحب رعدية ورياح نشطة وأتربة وغبار على عدة مناطق الافتاء تعلن الانتهاء من إصدار كتاب فتح العلام في فتاوى أركان الإسلام لسماحة المفتي فرع هيئة الصحفيين بعسير ينظم ندوة “الخطاب الإعلامي للوطن.. بين ترسيخ الهوية وتعزيز القيم” ميلان يقفز إلى صدارة الدوري الإيطالي بعد فوزه على نابولي بثنائية زلزال بقوة 4.2 درجات يضرب غربي إيران الأمن السيبراني يطلق خدمة التصيد الإلكتروني للجهات الوطنية فتح باب التأهيل لمشاريع توزيع الغاز الطبيعي في جدة وسدير والخرج ملكية الرياض تستضيف مسرحية ويكد لأول مرة بالشرق الأوسط
نظم فرع هيئة الصحفيين في منطقة عسير مساء اليوم، بالشراكة مع أمانة المنطقة وعلى مسرحها، ندوة حوارية بعنوان: “الخطاب الإعلامي للوطن؛ بين ترسيخ الهوية وتعزيز القيم”، وذلك ضمن فعاليات اليوم الوطني ال95 في عسير.
واستضافت الندوة، عضو هيئة التدريس في قسم اللغة العربية وآدابها بكلية العلوم الإنسانية بجامعة الملك خالد الدكتور أحمد التيهاني، واللواء ركن متقاعد حسين بن محمد معلوي، وأدارتها الإعلامية تغريد العلكمي.
واشتملت محاور الندوة التي حضرها العديد من المثقفين والإعلاميين والمهتمين، على الخطاب الإعلامي والهوية الوطنية، والإعلام والأمن الوطني والقيم المجتمعية، ومستقبل الخطاب الإعلامي الوطني.
وقد شهدت الندوة الحوارية عدد من المشاركات والمداخلات، وفي ختامها تم تكريم المشاركين والشراكات، ونادي عسير الفوتوغرافي، بعد ذلك توجه الحضور لزيارة المعرض الفوتوغرافي المصاحب، والذي قدمه نادي عسير الفوتوغرافي، تحت شعار “معرض عزنا بطبعنا”، مستعرضاً صوراً فوتوغرافية جسدت معاني الوطنية والانتماء.