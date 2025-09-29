فرع هيئة الصحفيين بعسير ينظم ندوة “الخطاب الإعلامي للوطن.. بين ترسيخ الهوية وتعزيز القيم”

نظم فرع هيئة الصحفيين في منطقة عسير مساء اليوم، بالشراكة مع أمانة المنطقة وعلى مسرحها، ندوة حوارية بعنوان: “الخطاب الإعلامي للوطن؛ بين ترسيخ الهوية وتعزيز القيم”، وذلك ضمن فعاليات اليوم الوطني ال95 في عسير.

واستضافت الندوة، عضو هيئة التدريس في قسم اللغة العربية وآدابها بكلية العلوم الإنسانية بجامعة الملك خالد الدكتور أحمد التيهاني، واللواء ركن متقاعد حسين بن محمد معلوي، وأدارتها الإعلامية تغريد العلكمي.

واشتملت محاور الندوة التي حضرها العديد من المثقفين والإعلاميين والمهتمين، على الخطاب الإعلامي والهوية الوطنية، والإعلام والأمن الوطني والقيم المجتمعية، ومستقبل الخطاب الإعلامي الوطني.

وقد شهدت الندوة الحوارية عدد من المشاركات والمداخلات، وفي ختامها تم تكريم المشاركين والشراكات، ونادي عسير الفوتوغرافي، بعد ذلك توجه الحضور لزيارة المعرض الفوتوغرافي المصاحب، والذي قدمه نادي عسير الفوتوغرافي، تحت شعار “معرض عزنا بطبعنا”، مستعرضاً صوراً فوتوغرافية جسدت معاني الوطنية والانتماء.