Icon

فيصل بن فرحان: مشاركة السعودية في الجمعية العامة للأمم المتحدة تحمل رسالة السلم والعدل Icon فعاليات متنوعة احتفاءً باليوم الوطني الـ95 للمملكة في جدة Icon السعودية تدين وتستنكر الهجوم على مسجد حي الدرجة بمدينة الفاشر Icon القبض على 3 أشخاص لترويجهم 9,984 قرصًا محظورًا بعسير Icon بتوجيه الملك سلمان وولي العهد.. السعودية تدعم اقتصاد اليمن بـ 1.38 مليار ريال Icon الحج والعمرة: 30 مليون مستخدم لتطبيق نسك من 190 دولة حول العالم Icon 5 اشتراطات وضوابط رئيسة يجب على المنشآت والمتاجر الالتزام بها عند تنظيم المسابقات Icon شوارع نجران وميادينها تتزين بالأعلام الخضراء احتفاءً باليوم الوطني Icon ولي العهد يستعرض مع رئيس فرنسا نتائج مؤتمر تسوية قضية فلسطين  Icon المرور: طرح مزاد اللوحات الإلكتروني.. غدًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
في عدد من المواقع الحيوية بالمدينة

فعاليات متنوعة احتفاءً باليوم الوطني الـ95 للمملكة في جدة

السبت ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٢٠ مساءً
فعاليات متنوعة احتفاءً باليوم الوطني الـ95 للمملكة في جدة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أنهت أمانة محافظة جدة استعدادها لإطلاق حزمة من الفعاليات والأنشطة المتنوعة احتفاءً باليوم الوطني الـ95 للمملكة، وذلك في عدد من المواقع الحيوية بالمدينة.

قد يهمّك أيضاً
أمانة جدة تغلق مطعمًا شهيرًا وتصادر 1750 كجم من اللحوم والمواد الغذائية

أمانة جدة تغلق مطعمًا شهيرًا وتصادر 1750 كجم من اللحوم والمواد الغذائية

لنجعلها خضراء في جدة تستهدف زراعة 6 آلاف شجرة

لنجعلها خضراء في جدة تستهدف زراعة 6 آلاف شجرة

وستتضمن الفعاليات تزيين الشوارع الرئيسة والميادين بالأعلام الوطنية، إلى جانب تركيب أشكال جمالية ومجسمات تجسد هوية اليوم الوطني، بما يسهم في إضفاء أجواء احتفالية تعكس مشاعر الفخر والاعتزاز بهذه المناسبة الغالية.

كما ستنظم الأمانة فعاليات ثقافية وتراثية في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي، وحديقة الأمير ماجد، وواجهة أبحر، وتشمل عروض الفلكلور الشعبي وفنونًا تراثية من مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى “مسرح الطفل” الذي سيقدم ألعابًا تفاعلية ومسابقات وهدايا موجهة للأطفال والأسر.

وأكد المدير العام لخدمة المجتمع بأمانة محافظة جدة ماجد السلمي، أن الفعاليات تأتي في إطار حرص الأمانة على تعزيز مشاركة المجتمع في الاحتفاء باليوم الوطني وإبراز مظاهر الفرح في مختلف أرجاء المدينة، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص كان له حضور فاعل في هذه المناسبة عبر مبادرات أسهمت في تزيين خمسة مواقع رئيسة هي: شارع عبدالمقصود خوجة، وشارع الأمير سلطان، وممشى شارع فلسطين، وواجهة أبحر الجنوبية، وواجهة روشن.

وأضاف السلمي أن هذه المبادرات تجسد روح الشراكة المجتمعية والتكامل بين القطاعين العام والخاص، وتعكس قيم التلاحم والانتماء، بما يسهم في إبراز مكانة جدة وإظهارها بأبهى صورة في هذه المناسبة الوطنية الغالية.

   

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد