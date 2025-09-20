فعاليات متنوعة احتفاءً باليوم الوطني الـ95 للمملكة في جدة

أنهت أمانة محافظة جدة استعدادها لإطلاق حزمة من الفعاليات والأنشطة المتنوعة احتفاءً باليوم الوطني الـ95 للمملكة، وذلك في عدد من المواقع الحيوية بالمدينة.

وستتضمن الفعاليات تزيين الشوارع الرئيسة والميادين بالأعلام الوطنية، إلى جانب تركيب أشكال جمالية ومجسمات تجسد هوية اليوم الوطني، بما يسهم في إضفاء أجواء احتفالية تعكس مشاعر الفخر والاعتزاز بهذه المناسبة الغالية.

كما ستنظم الأمانة فعاليات ثقافية وتراثية في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي، وحديقة الأمير ماجد، وواجهة أبحر، وتشمل عروض الفلكلور الشعبي وفنونًا تراثية من مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى “مسرح الطفل” الذي سيقدم ألعابًا تفاعلية ومسابقات وهدايا موجهة للأطفال والأسر.

وأكد المدير العام لخدمة المجتمع بأمانة محافظة جدة ماجد السلمي، أن الفعاليات تأتي في إطار حرص الأمانة على تعزيز مشاركة المجتمع في الاحتفاء باليوم الوطني وإبراز مظاهر الفرح في مختلف أرجاء المدينة، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص كان له حضور فاعل في هذه المناسبة عبر مبادرات أسهمت في تزيين خمسة مواقع رئيسة هي: شارع عبدالمقصود خوجة، وشارع الأمير سلطان، وممشى شارع فلسطين، وواجهة أبحر الجنوبية، وواجهة روشن.

وأضاف السلمي أن هذه المبادرات تجسد روح الشراكة المجتمعية والتكامل بين القطاعين العام والخاص، وتعكس قيم التلاحم والانتماء، بما يسهم في إبراز مكانة جدة وإظهارها بأبهى صورة في هذه المناسبة الوطنية الغالية.