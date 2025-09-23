فعاليات متنوعة وأنشطة ترفيهية في جازان احتفاءً بيوم الوطن

تشهد منطقة جازان حاليًا، إقبالًا متزايدًا من العوائل والأفراد من السكان والزوار للاستمتاع بالفعاليات المتنوعة المصاحبة للاحتفال باليوم الوطني الخامس والتسعين “عزّنا بطبعنا”، التي تنظمها إمارة منطقة جازان، وسط منظومة متكاملة من الجهات الأمنية؛ لضمان تنظيم حركة السير والوصول السلس إلى الفعاليات.

وتشتمل الفعاليات المقامة في الواجهة البحرية، والشارع الثقافي، وساحة العلم، وبيت الثقافة بمدينة جيزان، على معرض “جازان أمن ونماء”، ومعارض الجهات الحكومية، والخاصة، والقطاع غير الربحي؛ مما يعكس التعاون المجتمعي، والمشاركة الفعّالة، التي تعكس التطور الكبير الذي تشهده المنطقة في مختلف المجالات.

وتتضمن الفعاليات معرض “وطن رياضي”، والمعرض الصحي، وعروض الدرون، والطيران الشراعي، والعرض العسكري، والعروض البحرية، إضافة إلى فعاليات الفروسية، وركن الطفل، ومسار المزارعين، ومسار الحرفيين، وفعاليات العزف، والمسرحيات، والمسابقات الترفيهية، والحفلات الفنية.

وينتظر الأهالي والزوار الألعاب النارية التي ستضفي لمسة من الجمال على سماء جازان في ختام الاحتفالات.