فعاليات وبرامج رياضية بالعاصمة المقدسة بمناسبة اليوم الوطني

أطلق مكتب وزارة الرياضة بالعاصمة المقدسة اليوم، حزمة من الفعاليات والبرامج الرياضية والشبابية بمناسبة اليوم الوطني 95.
وتهدف الفعاليات والبرامج المقامة إلى إشراك جميع فئات وأطياف المجتمع في هذه المناسبة الغالية، للتعبير عن انتمائهم إلى وطنهم الغالي، تماشيًا مع تطلعات القيادة الرشيدة في تحقيق الأهداف رؤية المملكة 2030.
وتضمنت الفعاليات “رياضة المشي، والكارتيه، وفعاليات مصاحبة للأطفال، والبادل المفتوحة، ومباراة كرة قدم استعراضية، وهايكنج وادي نعمان، وبطولة البلوت”.