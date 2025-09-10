Icon

استعدادًا للأمسية التاريخية

فعاليات Grand Arrival تجمع كانيلو وكروفورد في لاس فيغاس

الأربعاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥٧ صباحاً
المواطن - واس

بحضور معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) رئيس الاتحاد السعودي للملاكمة المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، انطلقت في مدينة لاس فيغاس الأميركية أمس، فعاليات Grand Arrival، التي تُعد أولى محطات أسبوع النزال الكبير المقرر إقامته يوم السبت 13 سبتمبر، على لقب بطولة العالم الموحّدة للوزن فوق المتوسط، ضمن فعاليات موسم الرياض 2025.

وشهدت الفعالية الظهور الرسمي الأول لنجمي الأمسية، المكسيكي ساؤول “كانيلو” ألفاريز، والأميركي تيرينس كروفورد، حيث وصلا إلى لاس فيغاس والتقيا بجماهيرهما ووسائل الإعلام، وسط أجواء جسدت انطلاق العد التنازلي للمواجهة التاريخية التي يترقبها الملايين حول العالم.

وتحوّلت فعاليات Grand Arrival إلى منصة لفتت أنظار الجماهير من حول العالم، حيث أضفى حضورهم زخمًا كبيرًا على الحدث الذي غطته وسائل الإعلام العالمية ونقلته منصات الملاكمة الدولية بوصفه حدثًا فعليًا لانطلاق العد التنازلي للحدث الأهم في عالم الملاكمة هذا العام.

ومن المقرر أن تتواصل الإثارة غدًا مع فعالية التدريبات المفتوحة (Public Workout)، التي تتيح للجماهير فرصة مشاهدة استعدادات الأبطال على الحلبة عن قرب، في محطة رئيسية تمهّد للمؤتمر الصحفي والوزن الرسمي قبل الليلة الحاسمة.
ويعكس تنظيم هذا النزال التاريخي تحت مظلة موسم الرياض 2025 البعد العالمي للموسم، الذي تجاوز حدود المملكة ليقدم فعاليات كبرى على الساحة الدولية، مؤكّدًا حضوره كأحد أبرز المواسم الترفيهية على مستوى العالم.

