يحدث الاعتدال الخريفي عند الساعة 9:19 مساءً بتوقيت مكة المكرمة

فلكية جدة: الاعتدال الخريفي يبدأ اليوم في النصف الشمالي

الإثنين ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٢٩ صباحاً
فلكية جدة: الاعتدال الخريفي يبدأ اليوم في النصف الشمالي
المواطن - فريق التحرير

أعلنت الجمعية الفلكية بجدة أن اليوم الاثنين 22 سبتمبر 2025م يمثل بداية فصل الخريف فلكيًا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، حيث يحدث الاعتدال الخريفي عند الساعة 9:19 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

الاعتدال الخريفي

وأوضحت الجمعية أن هذه الظاهرة تحدث عندما تتعامد الشمس على خط الاستواء متجهة نحو الجنوب، ما يجعل طول النهار والليل متقاربًا بحدود 12 ساعة لكل منهما.

ويُعد الاعتدال الخريفي علامة فارقة في الدورة الفلكية السنوية، إذ يعلن انتقال الفصول واستعداد الطبيعة لمرحلة جديدة تتسم بانخفاض درجات الحرارة تدريجيًا.

