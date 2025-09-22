رفع علم فلسطين على مبنى البعثة الفلسطينية في لندن تمرين واحد قد يبطئ نمو خلايا سرطان الثدي وفاة مدير مدرسة أثناء طابور الصباح في مصر قصر السقاف.. معلمٌ معماري وشاهدٌ تاريخي لمكة المكرمة الهيئة الملكية بالرياض تدعو الشركات المتخصصة للمشاركة في تنفيذ مشروع قطار القدية السريع التجارة: استدعاء 2953 مسبحًا من INTEX لخطورتها على الأطفال الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية مالي السعودية تعزز مسيرة التعافي الصحي في سوريا عبر الطب العابر للحدود فيصل بن فرحان يشارك بالاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون فلكية جدة: الاعتدال الخريفي يبدأ اليوم في النصف الشمالي
أعلنت الجمعية الفلكية بجدة أن اليوم الاثنين 22 سبتمبر 2025م يمثل بداية فصل الخريف فلكيًا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، حيث يحدث الاعتدال الخريفي عند الساعة 9:19 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
وأوضحت الجمعية أن هذه الظاهرة تحدث عندما تتعامد الشمس على خط الاستواء متجهة نحو الجنوب، ما يجعل طول النهار والليل متقاربًا بحدود 12 ساعة لكل منهما.
ويُعد الاعتدال الخريفي علامة فارقة في الدورة الفلكية السنوية، إذ يعلن انتقال الفصول واستعداد الطبيعة لمرحلة جديدة تتسم بانخفاض درجات الحرارة تدريجيًا.