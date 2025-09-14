التأمينات الاجتماعية توضح المقصود برسالة “لم يعوض عنها” عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى فلكية جدة: القمر يصل لحظة التربيع الأخير مساء اليوم نصائح طبية لضبط سكر الدم خلال أسبوعين لحظة اندلاع النيران في منطاد يقل مسؤولين في الهند طيران ناس يدشن خدمة الشحن الذاتي للأمتعة في مطار الملك خالد الدولي أمطار غزيرة على الباحة تستمر حتى الـ8 مساء أستراليا تطلق مشروع للصناعات الدفاعية بتكلفة ضخمة بدء تسجيل 59161 قطعة عقارية في منطقة الرياض ومحافظة جدة وزارة الصناعة تعالج 524 طلبًا لخدمة الفسح الكيميائي
أعلنت الجمعية الفلكية بجدة أن القمر سيصل إلى لحظة التربيع الأخير للقمر مساء اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025 في تمام الساعة (01:32م بتوقيت مكة).
وأشارت الجمعية، في بيان لها، إلى أنه يمكن رؤية نصف القمر مضاءً بعد من منتصف الليل ويزين السماء حتى بعد شروق شمس الاثنين.