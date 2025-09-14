Icon

فلكية جدة: القمر يصل لحظة التربيع الأخير مساء اليوم

الأحد ١٤ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٣٨ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أعلنت الجمعية الفلكية بجدة أن القمر سيصل إلى لحظة التربيع الأخير للقمر مساء اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025 في تمام الساعة (01:32م بتوقيت مكة).

نصف القمر مضاء

وأشارت الجمعية، في بيان لها، إلى أنه يمكن رؤية نصف القمر مضاءً بعد من منتصف الليل ويزين السماء حتى بعد شروق شمس الاثنين.

