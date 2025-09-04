فنزويلا تتهم واشنطن بتنفيذ إعدامات خارج نطاق القانون

اتّهم وزير الداخلية الفنزويلي ديوسدادو كابييو، أمس الأربعاء، الولايات المتّحدة بتنفيذ عمليات إعدام خارج نطاق القانون والقضاء الرسمي، بمهاجمتها قارباً في البحر الكاريبي، قالت إنه أبحر من فنزويلا متجهاً إلى الولايات المتحدة، وكان يحمل مخدّرات.

وقال كابييو عبر برنامج تلفزيوني: “أمريكا قتلت 11 شخصاً دون المرور عبر القضاء. أتساءل إن كان هذا مقبولاً”.

تنفيذ إعدامات خارج نطاق القضاء

وكان الرئيس دونالد ترامب أعلن أن القوات الأمريكية هاجمت في البحر الكاريبي، أول أمس الثلاثاء، قارباً محمّلاً بالمخدّرات أبحر من فنزويلا متّجهاً إلى الولايات المتّحدة، ما أسفر عن مقتل 11 “إرهابي مخدّرات” هم أفراد في عصابة تابعة، على حدّ قوله، للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وندد كابييو بالضربة قائلًا، إن “أي اشتباه في تهريب المخدرات لا يبرر إعدامات خارج نطاق القضاء في البحر”.

ماذا عن حق الدفاع؟

وأضاف: “الأمر ليس واضحاً، لم يوضحوا شيئاً، يعلنون بغطرسة أنهم قتلوا 11 شخصاً. الأمر حساس جداً. وماذا عن حق الدفاع؟”

ويُمثل هذا العمل العسكري تصعيداً كبيراً منذ توقيع الرئيس الأمريكي أمراً تنفيذياً يُجيز الاستعانة بالجيش ضد عصابات المخدرات.

وتتهم واشنطن الرئيس الفنزويلي بإدارة شبكة لتهريب المخدرات، وضاعفت مؤخراً مكافأة لإلقاء القبض عليه إلى 50 مليون دولار.