Icon

فوائد احتساء شاي القرنفل بعد الوجبات Icon باريس سان جيرمان يفوز على ضيفه لانس في الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي Icon وظائف شاغرة في جسارة لإدارة المشاريع Icon وظائف شاغرة بـ كدانة للتنمية والتطوير Icon 17 وظيفة شاغرة لدى شركة PARSONS Icon وظائف شاغرة في مجموعة العليان القابضة Icon وظائف إدارية شاغرة بـ مجموعة روشن Icon وظائف شاغرة لدى فروع الملاحة الجوية Icon رصد التربيع الأخير لقمر ربيع الأول في سماء عرعر بمشهد بديع Icon سلمان للإغاثة يوزع 600 سلة غذائية في سول بالصومال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
صحة وطب‎

فوائد احتساء شاي القرنفل بعد الوجبات

الأحد ١٤ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:١٨ مساءً
فوائد احتساء شاي القرنفل بعد الوجبات
المواطن - فريق التحرير

ذكرت صحيفة Times of India أن شرب ماء القرنفل الدافئ بعد الوجبات يُعد بديلًا صحيًا لمضغه مباشرة، إذ يمنح الفم انتعاشًا ويساعد الجسم على الاستفادة من فوائده المتعددة.

ويشير خبراء التغذية إلى أن ماء القرنفل يساهم في تهدئة المعدة والحد من الغازات والانتفاخ بعد تناول الأطعمة الدسمة، كما يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم بفضل تحسين حساسية الأنسولين، مما يجعله مفيدًا لمرضى السكري.

كما أوضحت دراسات أن القرنفل يحفّز إفراز الإنزيمات الهاضمة، ويُعزز امتصاص العناصر الغذائية، إضافة إلى دوره في تقوية المناعة وتقليل الالتهابات، لاحتوائه على مضادات الأكسدة ومركب الأوجينول المعروف بخصائصه المضادة للبكتيريا والفيروسات.

وبحسب التقرير، فإن كوبًا واحدًا من ماء القرنفل الدافئ يمكن أن يكون خيارًا طبيعيًا لدعم الهضم وصحة الجسم العامة بعد الوجبات.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد