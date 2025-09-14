فوائد احتساء شاي القرنفل بعد الوجبات

ذكرت صحيفة Times of India أن شرب ماء القرنفل الدافئ بعد الوجبات يُعد بديلًا صحيًا لمضغه مباشرة، إذ يمنح الفم انتعاشًا ويساعد الجسم على الاستفادة من فوائده المتعددة.

ويشير خبراء التغذية إلى أن ماء القرنفل يساهم في تهدئة المعدة والحد من الغازات والانتفاخ بعد تناول الأطعمة الدسمة، كما يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم بفضل تحسين حساسية الأنسولين، مما يجعله مفيدًا لمرضى السكري.

كما أوضحت دراسات أن القرنفل يحفّز إفراز الإنزيمات الهاضمة، ويُعزز امتصاص العناصر الغذائية، إضافة إلى دوره في تقوية المناعة وتقليل الالتهابات، لاحتوائه على مضادات الأكسدة ومركب الأوجينول المعروف بخصائصه المضادة للبكتيريا والفيروسات.

وبحسب التقرير، فإن كوبًا واحدًا من ماء القرنفل الدافئ يمكن أن يكون خيارًا طبيعيًا لدعم الهضم وصحة الجسم العامة بعد الوجبات.