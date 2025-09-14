فوائد احتساء شاي القرنفل بعد الوجبات باريس سان جيرمان يفوز على ضيفه لانس في الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي وظائف شاغرة في جسارة لإدارة المشاريع وظائف شاغرة بـ كدانة للتنمية والتطوير 17 وظيفة شاغرة لدى شركة PARSONS وظائف شاغرة في مجموعة العليان القابضة وظائف إدارية شاغرة بـ مجموعة روشن وظائف شاغرة لدى فروع الملاحة الجوية رصد التربيع الأخير لقمر ربيع الأول في سماء عرعر بمشهد بديع سلمان للإغاثة يوزع 600 سلة غذائية في سول بالصومال
ذكرت صحيفة Times of India أن شرب ماء القرنفل الدافئ بعد الوجبات يُعد بديلًا صحيًا لمضغه مباشرة، إذ يمنح الفم انتعاشًا ويساعد الجسم على الاستفادة من فوائده المتعددة.
ويشير خبراء التغذية إلى أن ماء القرنفل يساهم في تهدئة المعدة والحد من الغازات والانتفاخ بعد تناول الأطعمة الدسمة، كما يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم بفضل تحسين حساسية الأنسولين، مما يجعله مفيدًا لمرضى السكري.
كما أوضحت دراسات أن القرنفل يحفّز إفراز الإنزيمات الهاضمة، ويُعزز امتصاص العناصر الغذائية، إضافة إلى دوره في تقوية المناعة وتقليل الالتهابات، لاحتوائه على مضادات الأكسدة ومركب الأوجينول المعروف بخصائصه المضادة للبكتيريا والفيروسات.
وبحسب التقرير، فإن كوبًا واحدًا من ماء القرنفل الدافئ يمكن أن يكون خيارًا طبيعيًا لدعم الهضم وصحة الجسم العامة بعد الوجبات.