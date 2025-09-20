Icon

تشمل الصحة النفسية والبدنية

السبت ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٣٥ صباحاً
فوائد مذهلة لـ المشي بعد الظهيرة
المواطن - فريق التحرير

يوضح الأطباء، أن المشي بعد الظهر يشمل مجموعة واسعة من الحالات الصحية، وتدعم صحة القلب والدماغ والصحة العامة على المدى الطويل، فهو يدعم الصحة البدنية والعقلية والرفاهية العامة.

وإلى جانب أن المشي في فترة ما بعد الظهر وقت للاسترخاء، واستعادة النشاط بعد يوم طويل، فهو عامل مساعد على جودة النوم، بحسب “فري ويل هيلث”.

فوائد المشي بعد الظهيرة

1. تحسين الحالية المزاجية

يرتبط المشي بتقليل التوتر والقلق. فحركة الجسم تحفز إفراز هرمونات “الشعور بالسعادة” التي تُسمى الإندورفين، والتي تساعد في تحسين المزاج، وتقليل التوتر، وتعزيز الاسترخاء.

ويساعد ضوء الشمس على تنظيم إيقاع الجسم، وخفض هرمون التوتر في الجسم، المعروف باسم الكورتيزول.

2. زيادة مستويات الطاقة

من الشائع الشعور بالخمول خلال فترة ما بعد الظهر. ويساعد المشي اليومي بعد الظهر في دعم الصحة البدنية والعقلية من خلال تعزيز الطاقة. يزيد المشي من تدفق الدم والأكسجين إلى العضلات والدماغ.

وتشير الأبحاث إلى أن حتى فترات قصيرة من النشاط البدني الخفيف، مثل المشي لمدة 10 دقائق، يمكن أن تحسّن مستويات الطاقة وتقلل التعب.

3. تحسين الصحة والمناعة

وقد يساعد المشي السريع لمدة 30 دقيقة يومياً، 5 أيام في الأسبوع، على تقليل خطر الإصابة بأمراض خطيرة، مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري، وحتى التدهور المعرفي والخرف.

كما أنه يدعم إدارة الوزن بشكل صحي، ويقوي العضلات والعظام، ويحسّن الدورة الدموية.

ويساهم المشي في فترة ما بعد الظهر، وخاصةً بعد تناول الطعام، في تنظيم مستويات السكر في الدم.

4. فوائد الصحة النفسية

قد يساعد المشي بعد الظهر على تقليل أعراض الاكتئاب. إنه يمنح العقل استراحة ضرورية، خاصة بعد يوم عمل حافل أو مهام أخرى تتطلب جهداً ذهنياً كبيراً.

5. تأثيرات مضادة للشيخوخة

تعزز التمارين منخفضة الشدة، مثل المشي، شيخوخة صحية وتأثيرات مضادة للشيخوخة. ويرتبط بتوازن أفضل، وعضلات وعظام أقوى، وكل ذلك يساعد على الحفاظ على الاستقلالية في مراحل لاحقة من الحياة.

تظهر الأبحاث في المجتمعات التي تتمتع بسكان متقدمين في السن يتمتعون بصحة جيدة أن المشي اليومي عادة نمط حياة شائعة تدعم الشيخوخة الصحية، وقد تساعد في الحماية من الأمراض المرتبطة بالعمر.

6. نوم أفضل

يساعد التعرض للضوء الطبيعي أثناء المشي بعد الظهر على تحسين جودة نومك ليلًا. وغالباً ما يبلغ الأشخاص الذين يمشون بانتظام عن نوم أعمق وأفضل جودة وأكثر انتعاشاً مقارنةً بمن يتبعون أنماط حياة خاملة.

 

