تفاصيل جديدة بواقعة اعتداء أشخاص على آخر ومحاولة إركابه بالقوة في الرياض Icon فيتش تخفض التصنيف الائتماني لفرنسا بسبب الاضطرابات السياسية Icon ضبط مخالف لتهريبه 69 كيلوجرامًا من القات المخدر بعسير Icon السعودية تشارك في اجتماع وزراء السياحة لمجموعة العشرين وقمة الاستثمار السياحي Icon موعد إيداع الدعم السكني لشهر سبتمبر الجاري Icon نيوكاسل يفوز على ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي Icon جامعة الملك عبدالعزيز تتصدر قائمة الجامعات السعودية في مبادرة الأبحاث الصحية Icon فيصل بن فرحان يصل قطر للمشاركة بالاجتماع التحضيري للقمة العربية الإسلامية Icon ترامب يطالب الناتو بفرض رسوم على الصين Icon لقطات توثق هطول أمطار غزيرة على الفوارة شمال مكة المكرمة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السبت ١٣ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٠٣ مساءً
المواطن - فريق التحرير

خفضت وكالة فيتش، تصنيفها الائتماني لفرنسا إلى “A+” مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك على خلفية الإضراب السياسي المستمر في البلاد وانعدام اليقين المحيط بميزانيتها، والذي يعوق خفض العجز في المالية العامة المتدهورة.

واعتبرت وكالة التصنيف الائتماني أن “سقوط الحكومة في تصويت على الثقة يبيّن التفكك والاستقطاب المتزايد في السياسة الداخلية”.

وأضافت أن “انعدام الاستقرار هذا يضعف قدرة النظام السياسي على إنجاز تقشّف مالي كبير”، معتبرة أنه من غير المحتمل خفض العجز العام إلى ما دون 3% من إجمالي الناتج المحلي بحلول العام 2029، وهو هدف كانت حددته الحكومة السابقة، وفق وكالة فرانس برس.

يأتي خفض “فيتش” التصنيف الائتماني لفرنسا بعد أيام على سقوط حكومة فرنسوا بايرو وتعيين سيباستيان لوكورنو رئيسًا جديدًا للوزراء، وهو الثالث خلال عام واحد.

وقال وزير الاقتصاد في الحكومة المستقيلة، إريك لومبار، إنه أخذ علمًا بقرار وكالة التصنيف الائتماني الأميركية، مؤكدًا في الوقت نفسه “متانة” الاقتصاد الفرنسي. لوكورنو، الذي عُيّن الثلاثاء، منخرط في سباق مع الزمن لكي يقدّم ضمن المهَل ميزانية للعام 2026 يمكن أن تقرّها الجمعية الوطنية.

وجاء سقوط بايرو بعدما طرحت حكومته مشروع ميزانية تقشفية يهدف إلى توفير 44 مليار يورو لخفض الدين العام الضخم الذي يصل إلى 114% من الناتج المحلي الإجمالي.

وشهدت فرنسا الأربعاء مئات التحركات في إطار يوم احتجاجي بعنوان “شلّوا كل شيء”، انطلق على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الصيف، بمطالب متعددة منها التخلي عن اقتراح ميزانية بايرو. وستشهد فرنسا يوم إضرابات وتظاهرات مقررة في 18 سبتمبر.

