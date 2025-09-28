Icon

بعد أيام من تسببه في مقتل عشرة على الأقل وفيضانات في الفلبين

فيتنام تجلي الآلاف وتغلق المطارات مع اقتراب إعصار بوالوي

الأحد ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٥
أغلقت فيتنام المطارات وأجلت آلاف الأشخاص في المناطق التي يحتمل أن تتأثر بالإعصار “بوالوي” الذي زادت قوته بينما يتجه للبلاد، وذلك بعد أيام من تسببه في مقتل عشرة على الأقل وفيضانات واسعة النطاق في الفلبين.

إعصار ورياح عاتية

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية الفيتنامية، أن من المتوقع وصول الإعصار، الذي بلغت سرعة رياحه 133 كيلومترًا في الساعة 02:00 بتوقيت جرينتش، إلى اليابسة في وسط فيتنام في وقت متأخر من اليوم، أي قبل الوقت المتوقع من قبل نظرًا لسرعة تحركه.

وقالت الحكومة الفيتنامية: “إن السلطات في إقليم “هاتنه” بوسط البلاد بدأت في إجلاء أكثر من 15 ألف شخص”، مضيفة أن آلاف الجنود على أهبة الاستعداد، إذ تسبّبت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات في “هيو” و”كوانج تري”.

بدورها، ذكرت هيئة الطيران المدني الفيتنامية، أن العمليات في أربعة مطارات ساحلية عُلقت ابتداءً من اليوم، بما في ذلك مطار “دانانج” الدولي، وعدّلت مواعيد إقلاع عددٍ من الرحلات الجوية.

