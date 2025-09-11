فيديو جديد يزثق لحظة اغتيال تشارلي كيرك

تجاوز الإشارة الحمراء مخالفة وخطر يهدد السلامة بدء مشروع إعادة تطوير وتوسعة جامع الشيخ محمد بن عثيمين بعنيزة خارجية قطر: تصريحات نتنياهو المتهورة محاولة مشينة لتبرير الهجوم الجبان ترامب: لقد توفي تشارلي كيرك العظيم الأسطوري الرئيس الفلسطيني: خطاب ولي العهد يعكس الموقف التاريخي الأصيل للسعودية قيادة وشعبًا عبدالعزيز بن سعود: القيادة وجهت بتسخير كافة الإمكانيات لدعم أمن قطر واستقرارها قدم نفسه حاكمًا محتملًا لغزة.. السلطة الفلسطينية تعتقل سمير حليلة السمنة تؤثر على 188 مليون طفل ومراهق في سن الدراسة استقرار أسعار الذهب اليوم وفاة وإصابات جراء تصادم بين مركبتين في الرياض
وثق مقطع فيديو جديد، لحظة اغتيال الناشط الشبابي اليميني تشارلي كيرك، الحليف البارز للرئيس الأميركي دونالد ترامب، بالرصاص أمس الأربعاء، بينما كان يشارك في فعالية بحرم جامعة يوتا فالي غرب البلاد.
وأصيب كيرك، وهو صوت بارز في أوساط الشباب المؤيد للرئيس الجمهوري، بالرصاص في عنقه، أثناء إلقاء كلمة ضمن فعالية في حرم جامعة يوتا فالي.
فيما أظهر مقطع فيديو من موقع الواقعة كيرك وهو يخاطب حشدا كبيرا عندما دوّى صوت طلقة نارية واحدة، ثم بدا الشاب وكأنه يسقط من كرسيه قبل أن تتحرك الكاميرا بسرعة وتعلو صرخات الذعر بين الحضور.
‼️ فيديو حساس
🇺🇸 لحظة مقتل الناشط الأمريكي المحافظ #تشارلي_كيرك في إطلاق نار وترامب يأمر بتنكيس الأعلام في أنحاء البلاد.. آخر ما قاله ردا على أحد الطلاب الذي سأله عن مرتكبي عمليات إطلاق النار في البلاد خلال العقد الأخير فأجاب "كُثر" #CharlieKirk
— نواف عزيز | Nawaf Aziz (@NawafAzizN) September 10, 2025
من جهته، أكد ترامب عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنّ كيرك (31 عاما) سرعان ما توفي متأثرا بجروحه. وقال الرئيس الأميركي على موقع تروث سوشيال “لقد توفي تشارلي كيرك العظيم، بل الأسطوري”. وأمر ترامب بتنكيس الأعلام في أنحاء الولايات المتحدة لمدة أسبوع حدادا على “الوطني” كيرك.
كذلك أعلنت الجامعة على موقعها الإلكتروني أنه “قرابة الظهر بالتوقيت المحلي، تعرّض المتحدث الضيف تشارلي كيرك لإطلاق نار. إذ تمّ إطلاق النار عليه وأُخرج من المبنى على أيدي حراسه الشخصيين.”