الحليف البارز للرئيس الأمريكي دونالد ترامب

فيديو جديد يزثق لحظة اغتيال تشارلي كيرك

الخميس ١١ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٠٩ مساءً
فيديو جديد يزثق لحظة اغتيال تشارلي كيرك
المواطن - فريق التحرير

وثق مقطع فيديو جديد، لحظة اغتيال الناشط الشبابي اليميني تشارلي كيرك، الحليف البارز للرئيس الأميركي دونالد ترامب، بالرصاص أمس الأربعاء، بينما كان يشارك في فعالية بحرم جامعة يوتا فالي غرب البلاد.

لحظة اغتيال تشارلي كيرك

وأصيب كيرك، وهو صوت بارز في أوساط الشباب المؤيد للرئيس الجمهوري، بالرصاص في عنقه، أثناء إلقاء كلمة ضمن فعالية في حرم جامعة يوتا فالي.

فيما أظهر مقطع فيديو من موقع الواقعة كيرك وهو يخاطب حشدا كبيرا عندما دوّى صوت طلقة نارية واحدة، ثم بدا الشاب وكأنه يسقط من كرسيه قبل أن تتحرك الكاميرا بسرعة وتعلو صرخات الذعر بين الحضور.

 

من جهته، أكد ترامب عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنّ كيرك (31 عاما) سرعان ما توفي متأثرا بجروحه. وقال الرئيس الأميركي على موقع تروث سوشيال “لقد توفي تشارلي كيرك العظيم، بل الأسطوري”. وأمر ترامب بتنكيس الأعلام في أنحاء الولايات المتحدة لمدة أسبوع حدادا على “الوطني” كيرك.

كذلك أعلنت الجامعة على موقعها الإلكتروني أنه “قرابة الظهر بالتوقيت المحلي، تعرّض المتحدث الضيف تشارلي كيرك لإطلاق نار. إذ تمّ إطلاق النار عليه وأُخرج من المبنى على أيدي حراسه الشخصيين.”

 

