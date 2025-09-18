Icon

وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة Icon وظائف شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية Icon تمديد فترة التسجيل بجائزة المعلم المتميز في المدينة المنورة Icon نيوم يفوز على الأخدود بهدف دون رد Icon وظائف شاغرة بـ فروع الهيئة الملكية Icon وظائف شاغرة في جامعة الملك عبدالله Icon لمواجهة إنفيديا.. هواوي تطرح أقوى معالجات ذكاء اصطناعي Icon الخزانة الأمريكية تعتزم بيع سندات طويلة الأجل بـ183 مليار دولار Icon القوات السعودية والقوات البرية الأمريكية تختتمان مناورات الرمال الحمراء Icon وظائف شاغرة لدى شركة مطارات جدة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

فيديو طريف.. شباب جازان يتزلجون في مياه الأمطار

الخميس ١٨ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٥:٣٢ مساءً
فيديو طريف.. شباب جازان يتزلجون في مياه الأمطار
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وثق مقطع فيديو متداول، مشاهد ولقطات طريفة لشباب وأطفال جازان يمارسون هواية التزلج في مياه الأمطار والطين اللزج، بعد هطول أمطار الخير على المنطقة.

 

توقعات حالة الطقس

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقتي جازان وعسير، في حين تكون متوسطة إلى غزيرة على مناطق نجران، الباحة، مكة المكرمة.

ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 – 35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط, وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10 – 30 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تشكّل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط, ومن نصف المتر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين مع تشكّل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط, وخفيف الموج يصل إلى مائج مع تشكّل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

حركة الرياح السطحية

أما حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 – 35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط, وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10 – 30 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تشكّل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط, ومن نصف المتر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين مع تشكّل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط, وخفيف الموج يصل إلى مائج مع تشكّل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 90 كيلو قات في جازان
السعودية اليوم

القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 90 كيلو...

السعودية اليوم
حرس الحدود يحبط تهريب 53 كيلوجرامًا من الحشيش بجازان
السعودية اليوم

حرس الحدود يحبط تهريب 53 كيلوجرامًا من...

السعودية اليوم
التحقيق في حادث انقلاب أودى بحياة 5 معلمات بجازان
أخبار رئيسية

التحقيق في حادث انقلاب أودى بحياة 5...

أخبار رئيسية
شاهد روعة منظر الشلالات والسيول شرق الريث
السعودية اليوم

شاهد روعة منظر الشلالات والسيول شرق الريث

السعودية اليوم
الأفواج الأمنية بجازان تقبض على شخصين لحيازتهما الشبو
السعودية اليوم

الأفواج الأمنية بجازان تقبض على شخصين لحيازتهما...

السعودية اليوم
لقطات توثق هطول أمطار غزيرة على أحد المسارحة
السعودية اليوم

لقطات توثق هطول أمطار غزيرة على أحد...

السعودية اليوم
أمطار غزيرة ورياح شديدة على منطقة جازان حتى المساء 
السعودية اليوم

أمطار غزيرة ورياح شديدة على منطقة جازان...

السعودية اليوم
حالة مطرية على العاصمة المقدسة والجموم
السعودية اليوم

حالة مطرية على العاصمة المقدسة والجموم

السعودية اليوم