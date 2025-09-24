Icon

نشدد على تمكين السلطة الفلسطينية في غزة والضفة الغربية

فيصل بن فرحان بمؤتمر حل الدولتين: نرفض كل ما يقوض السلطة الفلسطينية

الأربعاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٥٩ مساءً
فيصل بن فرحان بمؤتمر حل الدولتين: نرفض كل ما يقوض السلطة الفلسطينية
المواطن - فريق التحرير

أكد الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، رفض المملكة لكل ما يقوض السلطة الفلسطينية.

نرفض كل ما يقوض السلطة الفلسطينية

وأضاف وزير الخارجية، في كلمته خلال مؤتمر التحالف الدولي لحل الدولتين، “إننا نشدد على تمكين السلطة الفلسطينية في غزة والضفة الغربية”.

وتابع: “ندعو إلى دعم الخطة العربية والإسلامية للتعافي وإعمار غزة، ونؤكد رفضنا القاطع لأي محاولات ضم أو توسيع استيطان أو تهجير للشعب الفلسطيني”.

وأضاف الأمير فيصل بن فرحان أن الاحتلال الإسرائيلي يتمادى في الإبادة والانتهاكات وآخرها استهداف دولة قطر مما يهدد الأمن الإقليمي والدولي.

