فيصل بن فرحان بمؤتمر حل الدولتين: نرفض كل ما يقوض السلطة الفلسطينية

أكد الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، رفض المملكة لكل ما يقوض السلطة الفلسطينية.
وأضاف وزير الخارجية، في كلمته خلال مؤتمر التحالف الدولي لحل الدولتين، “إننا نشدد على تمكين السلطة الفلسطينية في غزة والضفة الغربية”.
كلمة وزير الخارجية في مؤتمر التحالف الدولي لحل الدولتين#الإخبارية pic.twitter.com/4nSvawyvRx
وتابع: “ندعو إلى دعم الخطة العربية والإسلامية للتعافي وإعمار غزة، ونؤكد رفضنا القاطع لأي محاولات ضم أو توسيع استيطان أو تهجير للشعب الفلسطيني”.
وأضاف الأمير فيصل بن فرحان أن الاحتلال الإسرائيلي يتمادى في الإبادة والانتهاكات وآخرها استهداف دولة قطر مما يهدد الأمن الإقليمي والدولي.