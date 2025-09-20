Icon

الرياض سباقة في إرساء دعائم السلام وتفعيل مبدأ الحوار والحلول السلمية على الأصعدة كافة

فيصل بن فرحان: مشاركة السعودية في الجمعية العامة للأمم المتحدة تحمل رسالة السلم والعدل

السبت ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٢٩ مساءً
فيصل بن فرحان: مشاركة السعودية في الجمعية العامة للأمم المتحدة تحمل رسالة السلم والعدل
المواطن - واس

أكد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أن المملكة تشارك هذا العام في أعمال الأسبوع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك حاملة رسالة السلم والعدل.

وقال سموه -في تصريح لوكالة الأنباء السعودية-: “إن المملكة على مدى تاريخها منذ عهد المؤسس -طيب اللّه ثراه- وعبر تاريخ ملوك المملكة العربية السعودية وصولًا لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- سباقة في إرساء دعائم السلام وتفعيل مبدأ الحوار والحلول السلمية على الأصعدة كافة”.

رسالة السلم والعدل

وأضاف سمو وزير الخارجية بمناسبة مرور 80 عامًا على تأسيس الأمم المتحدة: “كانت المملكة ولا زالت تبذل كافة الجهود لإرساء السلام العادل في منطقة الشرق الأوسط وفي العالم، حيث إن المملكة من الدول المؤسسة للأمم المتحدة عام 1945م، وشاركت في أول مؤتمر لها، ومن أبرز الدول التي تمتلك تاريخًا مشرفًا في فض النزاعات وإحلال السلام عبر جهود الوساطة التي تبذلها، وذلك بفضل سياساتها الحكيمة وعلاقاتها المتوازنة مع جميع الأطراف؛ ما جعلها وسيطًا دوليًا موثوقًا في المجتمع الدولي، وحرصت المملكة على بذل كل جهد ممكن في سبيل ترجمة ميثاق الأمم المتحدة إلى واقع ملموس، عبر ترسيخ احترام القانون الدولي، وحفظ الأمن والسلم الدوليين، ودعم قنوات العمل الدولي المتعدد الأطراف في جميع المجالات”.

كما أشار سموه إلى سعي المملكة الدائم لإنهاء معاناة الإنسان الفلسطيني، وإيقاف دائرة العنف المستمرة، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية على رأس أولويات المملكة في كل المحافل الدولية، وستبذل كافة جهودها لتحقيق حلٍّ عادل يبدأ بتجسيد دولة فلسطين المستقلة، ويؤدي لإحلال سلام إقليمي شامل ومستدام.

