فيصل بن فرحان يبحث التطورات الإقليمية وانتهاكات الاحتلال مع نظيره المصري

الخميس ١٨ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٤:٠٦ مساءً
المواطن - واس

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في الرياض اليوم، معالي وزير الخارجية والهجرة في جمهورية مصر العربية الدكتور بدر عبدالعاطي.
‎وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

كما جرى بحث التطورات الإقليمية، ولا سيما الأوضاع في قطاع غزة، واستمرار الاحتلال الإسرائيلي في اعتداءاته الآثمة على سكان القطاع، وانتهاكاته الأخيرة لسيادة دولة قطر الشقيقة، وما يترتب على ذلك من تداعيات على أمن المنطقة واستقرارها، كما ناقش الجانبان أهمية توحيد الجهود المبذولة لضمان أمن المنطقة وسلامتها.

حضر الاستقبال، سمو مساعد مدير عام الإدارة العامة لتخطيط السياسيات الأمير الدكتور عبدالله بن خالد بن سعود، وسمو مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان، والوزير مفوض بوزارة الخارجية الدكتورة منال رضوان.

