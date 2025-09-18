فيصل بن فرحان يبحث التطورات الإقليمية وانتهاكات الاحتلال مع نظيره المصري

وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة وظائف شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية تمديد فترة التسجيل بجائزة المعلم المتميز في المدينة المنورة نيوم يفوز على الأخدود بهدف دون رد وظائف شاغرة بـ فروع الهيئة الملكية وظائف شاغرة في جامعة الملك عبدالله لمواجهة إنفيديا.. هواوي تطرح أقوى معالجات ذكاء اصطناعي الخزانة الأمريكية تعتزم بيع سندات طويلة الأجل بـ183 مليار دولار القوات السعودية والقوات البرية الأمريكية تختتمان مناورات الرمال الحمراء وظائف شاغرة لدى شركة مطارات جدة
استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في الرياض اليوم، معالي وزير الخارجية والهجرة في جمهورية مصر العربية الدكتور بدر عبدالعاطي.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.
كما جرى بحث التطورات الإقليمية، ولا سيما الأوضاع في قطاع غزة، واستمرار الاحتلال الإسرائيلي في اعتداءاته الآثمة على سكان القطاع، وانتهاكاته الأخيرة لسيادة دولة قطر الشقيقة، وما يترتب على ذلك من تداعيات على أمن المنطقة واستقرارها، كما ناقش الجانبان أهمية توحيد الجهود المبذولة لضمان أمن المنطقة وسلامتها.
حضر الاستقبال، سمو مساعد مدير عام الإدارة العامة لتخطيط السياسيات الأمير الدكتور عبدالله بن خالد بن سعود، وسمو مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان، والوزير مفوض بوزارة الخارجية الدكتورة منال رضوان.