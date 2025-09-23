فيصل بن فرحان يترأس وفد السعودية بافتتاح أعمال الأسبوع رفيع المستوى بالأمم المتحدة الجيومكانية تنشر صورًا جوية تاريخية لمناطق السعودية الألوان الشعبية حاضرة في احتفالات أهالي نجران وزير الدفاع يستذكر تضحيات الأبطال ويحيي صمود جنود الوطن الحزم والنجمة يتأهلان لدور الـ 16 بكأس خادم الحرمين سلمان للإغاثة يدشّن المشروع التطوعي العام للمرأة والطفل في عدن موجة غبار تحجب الرؤية على طريق الحرمين بجدة لقطات توثق قوة عصف الأمطار جنوب مكة المكرمة الملك سلمان وولي العهد يعزيان حاكم الشارقة في وفاة الشيخ سلطان بن خالد موكب ترامب يحرج ماكرون في نيويورك والرئيس الفرنسي يعاتبه هاتفيًا
ترأس صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وفد المملكة المشارك في افتتاح أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.
وضم وفد المملكة في افتتاح أعمال الجمعية، صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة المشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير الدكتور عبدالعزيز بن محمد الواصل.