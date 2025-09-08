فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع وزير خارجية روسيا 

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من معالي وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف.

‌‎وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.