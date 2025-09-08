النفط يرتفع بعد اكتفاء أوبك+ بزيادة متواضعة في الإنتاج فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع وزير خارجية روسيا سعود بن طلال يزور كليات الأولى بالأحساء إخلاء مبنى ركاب في مطار هيثرو بسبب مواد خطرة خطوات الاستعلام العام عن صلاحية تأمين المركبات عبر أبشر استدعاء 982 سخان ماء Weiju إحباط تهريب 65,650 قرصًا ممنوعًا في جازان الذهب اليوم يرتفع إلى مستوى قياسي سفارة السعودية لدى جورجيا للمواطنين: حدثوا صور الجوازات سهيل اليماني يزيّن سماء الشمالية
تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من معالي وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.