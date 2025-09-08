Icon

النفط يرتفع بعد اكتفاء أوبك+ بزيادة متواضعة في الإنتاج Icon فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع وزير خارجية روسيا  Icon سعود بن طلال يزور كليات الأولى بالأحساء Icon إخلاء مبنى ركاب في مطار هيثرو بسبب مواد خطرة Icon خطوات الاستعلام العام عن صلاحية تأمين المركبات عبر أبشر Icon استدعاء 982 سخان ماء Weiju Icon إحباط تهريب 65,650 قرصًا ممنوعًا في جازان Icon الذهب اليوم يرتفع إلى مستوى قياسي Icon سفارة السعودية لدى جورجيا للمواطنين: حدثوا صور الجوازات Icon سهيل اليماني يزيّن سماء الشمالية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع وزير خارجية روسيا 

الإثنين ٨ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤١ مساءً
فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع وزير خارجية روسيا 
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من معالي وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف.

‌‎وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

قد يهمّك أيضاً
فيصل بن فرحان يشارك في الاجتماع التحضيري للدورة 44 لدول مجلس التعاون

فيصل بن فرحان يشارك في الاجتماع التحضيري للدورة 44 لدول مجلس التعاون

وزير الخارجية يودع سفير البحرين لدى السعودية بمناسبة انتهاء فترة عمله

وزير الخارجية يودع سفير البحرين لدى السعودية بمناسبة انتهاء فترة عمله

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية البوسنة والهرسك
السعودية اليوم

فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من...

السعودية اليوم
فيصل بن فرحان يناقش مع وزيرة خارجية المملكة المتحدة مستجدات الأوضاع بالمنطقة
السعودية اليوم

فيصل بن فرحان يناقش مع وزيرة خارجية...

السعودية اليوم
فيصل بن فرحان يتلقى رسالة خطية من نظيره العراقي
السعودية اليوم

فيصل بن فرحان يتلقى رسالة خطية من...

السعودية اليوم